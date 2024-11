Gmail sur Android a une nouvelle fonction pour trier vos mails

La dernière mise à jour de Gmail sur Android s'accompagne d'un nouveau filtre de recherche. Vous pouvez maintenant trier vos messages par pertinence ou par date. De quoi trouver un mail bien plus rapidement !

Nos boîtes mails regorgent de messages, au point qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Alors, bien sûr, il est possible de marquer certains mails comme favoris, mais là encore ces derniers ont tendance à s'accumuler. Il existe heureusement un système de recherche, permettant de trier les messages en fonction de l'expéditeur, du destinataire, de l'objet, des mots contenus ou exclus, de la taille ou encore de la date. Toutefois, cela nécessite d'effectuer une manipulation et de savoir avec précision ce que l'on cherche. Aussi, Google a décidé de simplifier la chose via un nouveau filtre de recherche dans son application Gmail sur Android. Cette fonction permet désormais aux utilisateurs de trier les messages électroniques par pertinence ou par date, en affichant les plus récents.

Filtres de recherche : trier les résultats les plus récents ou pertinents

Désormais, en effectuant une recherche dans Gmail, les utilisateurs verront apparaître un filtre de tri juste en dessous de la barre de recherche. Il sera possible d'afficher les mails "Les plus récents" ou "Les plus pertinents". Cela signifie que, lors d'une recherche dans la boîte de réception, on pourra afficher soit les messages les plus proches dans le temps, soit les e-mails jugés les plus importants, selon des critères de pertinence définis par Google.

Le classement par pertinence s'appuie sur des éléments contextuels, comme le contenu des mails ou la fréquence des échanges avec certains contacts. En tout cas, ce nouvel outil offre un moyen plus simple de trouver rapidement des informations précises, d'un simple tapotement de doigt. Il est actuellement en cours de déploiement, il est donc possible qu'il faille attendre un peu avant de pouvoir en profiter. Il semblerait que cette nouveauté soit disponible au sein de la version 2024.10.27.690767349 de l'application Android de Gmail.