Gemini peut créer des illustrations et des infographiques d'après le texte de vos documents

Google intègre davantage Gemini dans Docs. Désormais, l'IA pourra générer des visuels sur demande, notamment des illustrations, des graphiques et des infographies, à partir des informations contenues dans un document. Pratique !

Google continue de faire entrer Gemini dans tous les recoins de sa suite bureautique. Après avoir ajouté des fonctions permettant notamment de générer ou de retravailler du texte dans Google Docs, mais aussi d'analyser et de rectifier des formules défectueuses dans Sheets, la firme s'attaque désormais à un autre aspect du travail sur un document : sa mise en forme visuelle. Dans un billet de blog, elle annonce que l'IA peut désormais transformer directement le contenu d'un document en images, diagrammes et infographies, ainsi que modifier les illustrations déjà présentes, le tout sans obliger l'utilisateur à passer par un logiciel tiers.

Gemini dans Google Docs : générer des visuels sans logiciel tiers

Concrètement, Gemini doit permettre à l'utilisateur de créer et de retravailler des éléments graphiques sans avoir à quitter l'interface de Google Workspace. Il peut par exemple générer des diagrammes et des infographies, ou résumer visuellement les informations contenues dans un document par le biais de schémas. Il ne s'agit donc pas seulement de générer une image à partir d'une description textuelle isolée : Gemini peut s'appuyer sur les informations déjà présentes dans le texte pour créer une illustration qui accompagne réellement le document. Notons qu'il est possible de générer plusieurs visuels à la fois.

© Google

Gemini ne se limite toutefois pas à la création de nouveaux visuels. L'utilisateur peut également reprendre une image, une infographie ou un diagramme et demander à l'IA de le modifier en langage naturel. Il est par exemple possible de lui demander de changer le format d'une illustration, notamment son ratio, ou d'adapter son style afin qu'il corresponde davantage au reste du document. On peut également appliquer une même modification simultanément sur plusieurs visuels et dans différentes parties du document, ce qui permet de maintenir une certaine cohérence graphique entre différents éléments.

Avec Gemini, Google fait disparaître une étape fastidieuse du travail, qui consiste à quitter son traitement de texte, trouver ou fabriquer une illustration dans un autre logiciel, puis la récupérer et l'insérer dans le document. Ces fonctions sont accessibles depuis la barre inférieure ou le panneau latéral Gemini dans Google Docs.

Le déploiement de cette nouvelle fonction se fera de façon progressive au cours des deux prochaines semaines. Elle est réservée aux comptes compatibles avec les fonctions Gemini payantes, à savoir les abonnements Google Workspace Business Standard et Plus, Enterprise Standard et Plus, Education Plus, ainsi que les abonnements grand public Google AI Pro et Ultra. Certaines offres éducatives, comme Google AI Pro for Education et Teaching and Learning, sont également concernées.