Gemini peut maintenant corriger vos mauvaises formules dans Sheets

Google a trouvé une excellente idée pour exploiter l'IA dans Sheets, son tableur maison. Gemini peut désormais analyser et rectifier des formules défectueuses en corrigeant des erreurs. Un vrai progrès qui évite des recherches pénibles.

Si vous travaillez régulièrement avec un tableur, vous savez sans doute qu'il n'est pas facile de trouver ce qui ne vas pas dans une formule qui coince. Il suffit en effet d'une petite faute – de syntaxe, d'argument, de plage, etc. – pour voir s'afficher un code d'erreur, sans explication, au lieu du résultat attendu.

Et c'est précisément pour en finir avec cette situation aussi coutante que frustrante que Google a décidé de mettre Gemini à profit sans Sheets, son tableur maison, intégré à sa suite en ligne Workspace. L'idée est simple : demander à l'IA d'analyser et de corriger les formuels défectueuses.

Gemini dans Google Sheets : quand l'IA corrige les erreurs humaines

Désormais, lorsqu'il y a une erreur dans une formule, vous pouvez demander de l'aide à Gemini. L'intelligence artificielle de Google peut ainsi analyser la structure des données de l'ensemble du document et essayer de comprendre ce que vous voulez faire. Une fois l'analyse terminée, Gemini vous explique d'où vient le problème puis vous propose une nouvelle formule, corrigée. Cette nouvelle option est d'autant plus intéressante qu'elle ne se limite pas seulement aux formules basiques, puisque l'IA est capable d'analyser, de comprendre et de corriger des calculs sophistiqués.

© Google

Il s'agit donc d'un outil très pratique pour les novices, qui peuvent comprendre plus facilement leurs erreurs, même les plus communes, mais également pour les utilisateurs les plus expérimentés, qui n'ont plus besoin de s'arrêter dans leur routine pour décortiquer manuellement chaque erreur. Le gain de temps est par ailleurs plus qu'appréciable, car l'intégration native de Gemini dans Google Sheets évite les allers-retours entre les différents onglets.

À noter, le déploiement de cette option a débuté ce lundi 22 juin 2026 et vous concerne uniquement si vous avez souscrit à un abonnement Google AI Pro ou Ultra. La fonction est aussi disponible via Business Standard et Plus, Enterprise Standard et Plus, ainsi que Google AI Pro pour l'éducation. Pour en bénéficier, il faut toutefois avoir activé Gemini pour Workspace dans Sheets.