Outlook refuse de se lancer sur votre PC ? Voici l'astuce pour le débloquer

Depuis plusieurs jours, Outlook refuse de s'ouvrir chez certains utilisateurs de Windows 11. En attendant que Microsoft publie un correctif officiel, des bidouilleurs ont trouvé une solution pour contourner ce problème.

Les mauvaises langues diront que Microsoft enchaînent les bugs depuis quelque temps. Et il serait difficile de leur donner complètement tort. Ainsi, après les problèmes d'une récente mise à jour de Windows 11 (voir notre article), c'est une mauvaise surprise qui rouche les utilisateurs d'Outlook, la messagerie de Microsoft.

Comme en témoignent de nombreux témoignages publiés sur les forums spécialisés, depuis la semaine dernière, l'application reste figée au lancement ou se referme immédiatement, sans explication. Les plus curieux ont trouvé un code d'erreur 0xc0000409 dans l'observateur d'événements de Windows 11, mais ce n'est visiblement pas systématique. Et si ce curieux bug ne concerne pas tout le monde, il reste très handicapant pour ceux qui sont concernés, et qui se retrouvent privés d'accès à leur messagerie sur leur PC.

Outlook bloqué : un bug qui touche la nouvelle version

Ce bug affecte principalement le fameux "nouvel Outlook" – aussi appelé Outlook (new) –, la version introduite dans la dernière génération de Windows 11 et progressivement imposée par Microsoft comme application par défaut de messagerie. À l'origine, cette " modernisation " visait à unifier les clients de messagerie sous une seule interface. Mais cette transition n'est pas sans failles. En plus du problème de lancement, un autre dysfonctionnement récent empêchait certains utilisateurs d'ouvrir des fichiers Excel attachés aux courriels dans Outlook.

Microsoft n'a pas encore reconnu publiquement ce problème de lancement parmi les incidents majeurs sur ses portails officiels, laissant entendre qu'il pourrait être lié à l'infrastructure interne de l'application, notamment dans la manière dont elle gère le contenu Web intégré pour afficher les messages.

Outlook bloqué : une solution temporaire en attendant le correctif

Pour l'heure, l'éditeur n'a pas indiqué de solution. Et il faudra attendre au moins plusieurs jours encore avant de voir arriver un correctif officiel. Heureusement pour ceux qui ne peuvent pas patienter, des bidouilleurs ont trouvé une astuce simple permettant de contourner le blocage. Plusieurs utilisateurs ont constaté que supprimer deux dossiers spécifiques utilisés par Outlook peut résoudre le problème : Olk et OneAuth. Situés dans l'espace utilisateur, ils servent à stocker des éléments temporaires liés à l'ouverture des messages et à l'authentification des comptes. Lorsqu'ils sont corrompus ou mal lus par l'application, Outlook peut se figer au démarrage.

Pour appliquer cette astuce, ouvrez la fenêtre Exécuter en appuyant simultanément sur les touches Windows et R du clavier, saisissez l'expression %localappdata%\Microsoft dans le champ Ouvrir et appuyez sur la touche Entrée pour valider.

L'Explorateur ouvre alors le sous-dossier Microsoft dans votre dossier AppData. Naviguez ensuite dans la fenêtre jusqu'à trouver les dossiers Olk et OneAuth et supprimez-les. Avant de les effacer, il est conseillé de les copier ailleurs – dans un autre dossier ou sur une clé USB – au cas où vous auriez besoin de les restaurer. Une fois ces dossiers supprimés, relancez Outlook : l'application devrait alors démarrer normalement et resynchroniser vos courriels.

Cette méthode n'est pas officielle ; elle repose sur des retours d'utilisateurs confrontés au même souci et partagés sur des plateformes communautaires. Il est donc important de garder une copie de ces dossiers avant de les effacer, car la suppression indiscriminée de fichiers peut entraîner la perte d'informations temporaires ou de paramètres personnalisés.

Si cette solution ne fonctionne pas, d'autres approches moins radicales — comme ouvrir Outlook en mode sans échec pour désactiver des modules complémentaires ou réparer le profil de messagerie — peuvent être essayées. Autrement, l'accès à votre messagerie via le Web reste une alternative fonctionnelle et fiable.