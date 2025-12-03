N'installez surtout pas cette mise à jour de Windows 11 : elle fait flasher l'écran

On croirait à un gag, mais non. La mise à jour KB5070311 de Windows 11 promettait une amélioration du mode sombre. Elle provoque surtout des flashs blancs agressifs dans l'Explorateur de fichiers. Encore du grand Microsoft !

Windows 11 serait-il maudit ? On serait tenté de le croire tant Microsoft enchaîne les déboires avec son dernier système. Et notamment avec ses mises à jour, qui apportent sans cesse de nouveaux problèmes au lieu d'en corriger. Le dernier en date ressemble même à un gag. Hélas, il est bien réel, et témoigne, une fois encore du manque de soin et de sérieux dont l'éditeur fait preuve depuis un moment.

KB5070311 pour Windows 11 : un mode sombre qui vire au blanc

Le 1er décembre 2025, Microsoft a commencé à diffuser une mise à jour facultative pour Windows 11 estampillée KB5070311. Destinée aux impatients qui aiment découvrir les nouveautés en avant-première, cette version optionnelle était censée apporter plusieurs petites améliorations dans le système, la plus attendue concernant le mode sombre, qui n'était pas appliqué partout dans Windows 11.

Avec cette mise à jour de fin d'année, Microsoft promettait de corriger cette incohérence graphique en faisant enfin passer certains éléments de l'Explorateur en sombre – notamment les fenêtres qui s'affichent lors des copies, des déplacements et des suppressions de fichiers. Une demande récurrente depuis des années, ces fenêtres, comme beaucoup d'autres, restant désespérément blanches, comme en mode clair. Certes, le système est encore bourré de ces vestiges du passé, issus des anciennes versions de Windows : mais Microsoft avait enfin décidé de s'attaquer à ce grand chantier de rénovation graphique, en commençant par quelques fenêtres. Mais c'est loupé !

© Windows Latest

© Windows Latest

Car dès que les premiers utilisateurs ont installé la KB5070311, un problème inattendu est apparu : l'écran s'illumine d'un flash blanc, franc et massif, et parfois clignotant, à l'ouverture de l'Explorateur. Un comble pour une mise à jour censée assombrir l'interface ! Dans ses notes de version, Microsoft reconnaît le bug dans la section dédiée aux problèmes connus en indiquant que "après l'installation de KB5070311, vous pourriez rencontrer des problèmes lors de l'ouverture de l'Explorateur de fichiers en mode sombre. La fenêtre peut brièvement afficher un écran blanc vide avant de charger les fichiers et dossiers ". Et l'aveu est sans détour : après l'installation, la fenêtre peut brièvement afficher un écran blanc avant de charger les dossiers.

Le dysfonctionnement ne passe pas inaperçu. Ceux qui utilisent Windows 11 dans une pièce peu éclairée sentent immédiatement l'agression visuelle. Et come l'a remarqué Windows Latest, le bug ne se limite d'ailleurs pas au simple lancement de l'Explorateur : naviguer entre Accueil et Galerie, ouvrir un nouvel onglet, activer ou désactiver le volet Détails, ou encore cliquer sur "Plus de détails" pendant une copie de fichier peut déclencher le même clignotement. Pour une mise à jour qui devait rendre Windows 11 plus agréable la nuit, l'effet produit ressemble plutôt à une lampe torche allumée par accident.

D'après certains tests, tout l'écran ne passe pas au blanc : le ruban et la colonne latérale restent sombres. L'effet n'en est pas moins dérangeant, d'autant qu'il peut survenir de façon irrégulière. Et ce n'est pas une mauvaise blague des versions Insider : ces dernières, pourtant réputées pour accumuler les bugs, semblent au contraire épargnées par ce dysfonctionnement.

KB5070311 pour Windows 11 : une mise à jour optionnelle à ignorer

Le plus ironique dans cette histoire, c'est que KB5070311 est une mise à jour facultative. Il faut donc se rendre volontairement dans Windows Update pour cliquer sur "Télécharger et installer". Autrement dit, ce bug spectaculaire ne touche pour l'instant que ceux qui ont activement voulu tester les améliorations du mode sombre.

Microsoft affirme travailler à la résolution du problème, mais ne propose aucune solution de contournement pour le moment. Il reste possible de repasser l'Explorateur en mode clair, ce qui supprime les clignotements, mais l'intérêt est limité pour ceux qui attendaient justement la généralisation du thème sombre.

L'entreprise laisse entendre qu'un correctif pourrait arriver lors du prochain Patch Tuesday, le 9 décembre. Si ce calendrier n'est pas tenu, il faudra probablement attendre janvier 2026.En attendant le correctif, la recommandation est simple : il ne faut pas installer KB5070311.

Reste une question embarrassante : comment un défaut aussi visible a-t-il pu passer entre les mailles du filet ? Plus largement, on se demande vraiment ce qui se passe chez Microsoft depuis quelque temps, avec cette série de mises à jour catastrophiques de Windows 11. Tout se passe comme si l'éditeur avait fermé son département de contrôle qualité. À un moment où beaucoup d'adeptes de Windows 10 hésitent à passer à Windows 11 – certains se tournant même vers des distributions Linux comme Zorin OS –, et où les utilisateurs du nouveau système s'insurgent contre les fonctions IA (voir notre article), ce genre de gag fait très mauvais effet. Il serait grand temps que Microsoft se reprenne !