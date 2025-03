Ce vénérable logiciel va disparaître de Microsoft Office

Après Skype, Microsoft va bientôt supprimer un autre logiciel emblématique de sa collection d'outils bureautiques. Mais il ne manquera pas à grand monde, d'autant qu'il existe d'excellents remplaçants gratuits.

Quand on parle de Microsoft Office, on pense essentiellement à ses applications phares, à savoir Word, Excel et PowerPoint. Pourtant, la célèbre – et presque incontournable – suite bureautique contient d'autres outils puissants et utiles, comme Access, qui permet de créer et de gérer des bases de données relationnelles. Et cette collection n'est pas figée : elle a même beaucoup évolué depuis ses débuts en intégrant des applis comme Outlook pour la messagerie électronique, Teams pour les visioconférences ou encore OneNote pour la prise de notes.

Mais l'évolution va dans les deux sens, et Microsoft s'apprête à faire du ménage dans Office en supprimant un logiciel présent depuis des lustres (1991 pour être précis) : Publisher. Comme son nom le suggère, il s'agit d'un outil de mise en page, qui permet de réaliser divers documents à fin de publication (brochures, rapports, modes d'emploi, thèses, etc.). Comme l'éditeur l'annonce dans un billet de blog, Publisher disparaîtra d'Office en octobre 2026.

Fin de Publisher : un logiciel dépassé

Une fin pas vraiment surprenante dans la mesure où Publisher a très mal vieilli : d'une part, il ne supporte plus la comparaison avec un outil comme inDesign d'Adobe, la référence des professionnels de la PAO (Publication assistée par ordinateur) ; de l'autre, les options de mise en page de Word et de PowerPoint suffisent à la plupart des utilisateurs pour réaliser toutes sortes de documents simples (flyers, rapports, etc.). Sans parler des solutions en ligne comme Canva. Aucune raison donc pour l'éditeur de continuer à maintenir ce logiciel dépassé.

Publisher s'apprête donc à quitter Office. Mais attention, uniquement sa version en ligne sur abonnement payant, baptisée aujourd'hui Microsoft 365. Le logiciel inclus dans la version "permanente", dans Office 2021comme dans les éditions précédentes, continuera évidemment de fonctionner normalement sur les PC sur lesquels il est installé – il n'existe pas en version pour Mac. Simplement, il ne sera plus entretenu et ne recevra plus aucune mise à jour.

Et comme Publisher utilise un format de fichier particulier (.pub) qui n'est pas vraiment un standard sur el marché, Microsoft recommande à ses utilisateurs d'anticiper l'avenir en convertissant tous leurs documents dans des formats plus universels, comme le DOCX ou le PDF, de façon à pouvoir les ouvrir ultérieurement dans d'autres logiciels pour les modifier (moyennant quelques limitations).

Pour remplacer Publisher, Microsoft suggère de passer à Designer, sa nouvelle application de design graphique, plus moderne, qui fonctionne surtout à l'IA, avec des commandes en mode prompt. Dans sa note, l'éditeur propose d'ailleurs plusieurs solutions, selon le type documents à réaliser.

Annonces ou flyers : Word, PowerPoint ou Designer

Brochures : Word ou PowerPoint

Bannières, panneaux, affiches : PowerPoint ou Designer

Certificats : Word ou PowerPoint

Cartes de visite : Word ou PowerPoint

Factures, applications et formulaires professionnels : Word

Calendriers : Word ou PowerPoint

Enveloppes : Word

Étiquettes : Word

Bulletin : Word

En-tête : Word

Programmes, projets de papier plié : Word

Cartes (vœux, salutation, compliments, etc.) : Word, PowerPoint ou Designer

© Inkscape

Pas sûr toutefois que ces alternatives maison conviennent à tout le monde. Chacun devra trouver sa solution de rechange, selon ses besoins. Et pour ceux qui veulent sortir de l'environnement Microsoft et d'Office, rappelons qu'en plus des alternatives déjà évoquées (inDesign et Canva), il existe un excellent logiciel de PAO en open source, entièrement gratuit : Inkccape. Particulièrement puissant, il permet de réaliser toutes sortes de publications avec des outils évolués pour le texte comme pour l'image (approche de caractères, objets vectoriels, courbes de Bézier, etc.) aux normes professionnelles pour l'impression (avec séparation en quadri notamment). Aucune raison de s'en priver, d'autant qu'il est soutenu par une belle communauté de passionnés !