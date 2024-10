OnlyOffice : l'excellente suite bureautique gratuite passe en version 8.2 avec moult améliorations

La suite bureautique collaborative et open-source OnlyOffice vient d'être mise à jour en version 8.2. Au menu, des optimisations de performance et des améliorations pour tous les modules d'édition.

Après un changement majeur en janvier 2024, avec le passage à la version 8.0, l'excellente suite bureautique OnlyOffice continue de se bonifier de façon régulière, avec l'arrivée de la deuxième mise à jour "mineure" de l'année, la mouture 8.2. Sans être révolutionnaire, cette version intermédiaire apporte son lot d'optimisations, d'améliorations et de nouveautés bienvenues, qui rendent OnlyOffice toujours plus complète, performante et agréable à utiliser.

La mise à jour 8.2 a été déployée il y a quelques jours pour OnlyOffice Docs, la version web des différents modules d'édition, qu'on retrouve dans de plus en plus de services cloud, comme ceux du fournisseur suisse Infomaniak, ou encore dans la nouvelle suite collaborative française Hexagone. Quant à OnlyOffice Desktop Editors, la version de bureau des différents éditeurs donc, la version 8.2 a été distribuée hier via l'utilitaire de mise à jour intégrée à l'application.

OnlyOffice 8.2 : une interface peaufinée et des performances en hausse

Du côté des changements apportés par la version 8.2, commençons par ceux communs à tous les modules de l'application. Tout d'abord, l'interface graphique continue d'être peaufinée en douceur, avec l'apparition d'un nouveau style pour les onglets (soulignés plutôt que remplis) et la possibilité d'utiliser la couleur de la barre d'outils comme arrière-plan des onglets. Ces nouvelles options sont accessibles via le menu Fichiers > Paramètres avancés > Apparence.

Un nouveau thème global fait également son apparition : Gris. Celui-ci permet d'utiliser une barre de titre et d'onglets sans couleur, mais sans utiliser le mode sombre, pour un rendu particulièrement épuré et professionnel.

Du côté des performances, l'éditeur annonce avoir sensiblement amélioré l'ouverture des fichiers, en « optimisant les scripts de chargement ». Ainsi, l'ouverture de documents texte seraient jusqu'à 21 % plus rapide, et celle des diaporamas jusqu'à 17 %. La fenêtre d'historique des modifications d'un document a été remaniée, et il est désormais possibles d'ajouter des champs d'informations personnalisés dans les métadonnées des fichiers. Enfin, tous les éditeurs s'enrichissent de trois nouveaux types de graphiques : histogramme, chute d'eau et entonnoir.

OnlyOffice 8.2 : des améliorations pour tous les éditeurs

Tous les modules d'édition ont quant à eux droit à de petites nouveautés et améliorations. L'éditeur de PDF permet désormais la coédition en temps réel des formulaires et documents, avec commentaires et suivi des versions, comme dans les autres modules. La version Web de l'éditeur de PDF permet par ailleurs d'insérer des signatures numériques sous forme d'images, et devrait intégrer la véritable signature électronique prochainement. À noter que ces deux types de signatures numériques sont déjà disponibles dans la version de bureau.

Le traitement de texte se dote d'une fonction de champs dynamiques sous forme de code, dont le contenu se met à jour automatiquement, ce qui est très utile pour insérer des informations comme la date, l'heure ou le nom de l'auteur. Il est également possible d'insérer du texte à partir de sources externes, telles que d'autres fichiers ou des URL, et l'historique des versions propose désormais une option pour récupérer facilement le texte supprimé par d'autres rédacteurs du document.

Le tableur est optimisé avec un défilement vertical plus fluide, qui rend bien plus agréables la lecture des feuilles de calcul avec des lignes contenant beaucoup de données. L'onglet Tableaux croisés dynamiques est maintenant masqué par défaut, et s'affiche uniquement lorsqu'un tableau de ce type existe dans le classeur. Par ailleurs, une option dans les Paramètres avancés permet de définir un nombre maximal d'itérations pour le calcul des formules, et un bouton Style de virgule a été ajouté dans l'onglet Accueil, pour activer le séparateur de milliers dans les nombres en un seul clic.

Enfin, l'éditeur de présentations s'enrichit d'un outil Stylo numérique pour dessiner à main levée sur les diapositives, et un nouveau mode permet désormais d'enchaîner les slides avec des effets de transition aléatoires.

Des améliorations relatives à la localisation sont également incluses dans cette nouvelle version, telles que la prise en charge de l'écriture de gauche-à-droite dans le tableur, la mise à jour des dictionnaires et l'enrichissement du correcteur orthographiques. Et de façon générale, les divers menus, panneaux et listes déroulantes sont subtilement et progressivement réorganisés pour être plus ergonomiques.

Ascensio System, l'entreprise à l'origine d'OnlyOffice, continue donc d'améliorer et d'enrichir son application à un rythme soutenu et très appréciable. Face à au mastodonte Microsoft Office, cette suite bureautique devient donc au fil du temps une alternative toujours plus crédible et complète, aux côtés de la vénérable LibreOffice.

Chacune des solutions open source propose d'ailleurs une approche différente et les deux se complète à merveille, LibreOffice privilégiant la richesse des fonctions et la rétrocompatibilité avec les vieux formats de fichiers, et OnlyOffice mettant l'accent sur la convivialité de l'interface graphique et sur la collaboration en temps réel.