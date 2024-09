Microsoft Office 2024 : la version sans abonnement arrive pour les professionnels

Annoncée en début d'année, la version hors ligne et sans abonnement de la suite bureautique de Microsoft dédiée aux entreprises est là. Pour la version grand public en revanche, il faudra encore attendre.

Microsoft l'avait confirmé en mars dernier, une version d'Office avec achat de licence perpétuelle était prévue pour 2024. Comme nous vous l'expliquions en détail dans cet article, cette nouvelle mouture de la célèbre suite bureautique fonctionnera donc hors ligne et sans abonnement à la formule Microsoft 365. Elle intègrera par ailleurs certaines des nouveautés introduites au cours des trois dernières années dans Microsoft 365, mais fera l'impasse sur les outils d'édition collaborative et les fonctions d'intelligence artificielle s'appuyant sur Copilot.Malgré ces limitations regrettables et quelque peu arbitraires, Office 2024 demeurera un choix intéressant pour les entreprises ayant besoin d'une suite bureautique stable fonctionnant dans un environnement isolé d'Internet, et pour les particuliers souhaitant amortir le coût d'acquisition du logiciel sur le long terme.

Après la publication d'une préversion de test en avril, Microsoft a annoncé la semaine dernière la disponibilité prochaine de la version définitive d'Office 2024 LTSC, pour Long Term Servicing Channel. Cette déclinaison, exclusivement destinée aux entreprises et aux organisations professionnelles, sortira donc le 1er octobre 2024 et devrait s'afficher à un prix en augmentation de 10 % par rapport à la cuvée 2021. Notons par ailleurs que, comme Microsoft le rappel avec insistance, Office 2024 LTSC sera figée en termes d'outils et de fonctions, et ne recevra que des mises à jour de sécurité après sa sortie.Du côté des nouveautés par rapport à Office 2021, des ajouts intéressants mais rien de révolutionnaire : un thème graphique modernisé, quelques outils d'accessibilité, la prise en charge du format ODF 1.4 ou encore l'ajout d'une grosse dizaine de fonctions et de nouveaux graphiques dynamiques dans Excel.

En ce qui concerne l'arrivée de la déclinaison destinée aux particuliers, baptisée Office 2024 Home & Students, aucune date de sortie précise n'a malheureusement été communiquée. Dans le dernier paragraphe de la note de publication d'Office 2024 LTSC, Microsoft indique seulement que des informations relatives à Office 2024 pour les familles et les étudiants seront données « dans les semaines à venir », sans plus de précision. Si vous attendiez Office 2024 pour mettre à jour la suite bureautique de l'ordinateur familial, il faudra donc faire preuve d'encore un peu de patience.

Dans l'attente, et comme toujours avec les produits Microsoft, il sera sans doute possible d'acheter des licences « d'occasion » d'Office 2024 LTSC après le 1er octobre, auprès de revendeurs du marché gris spécialisés dans ce domaine. Restez néanmoins prudent, car si ces licences sont attrayantes par leur prix bas (quelques euros !), elles sont la plupart du temps à « usage unique » et ne peuvent pas être réutilisées lors de la réinstallation du système d'exploitation ou de l'achat d'un nouvel ordinateur.