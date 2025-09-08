Pas besoin d'acheter Microsoft Office : vous pouvez utiliser Word, Excel et PowerPoint gratuitement (et légalement)

Nul besoin de chercher des méthodes douteuses pour récupérer gratuitement les célèbres applications Microsoft Office. Il existe en effet un moyen totalement légal pour utiliser Word, Excel et PowerPoint sans dépenser un centime.

Malgré les années et les évolutions profondes de l'informatique, la suite Office de Microsoft reste l'un des produits les plus populaires et les plus utilisés au monde. Ses trois applications phares que sont Word, Excel et PowerPoint demeurent des outils incontournables dans la sphère professionnelle et peuvent également rendre bien des services dans un cadre personnel.

Mais ces logiciels ne sont pas gratuits et leur coût peut rapidement s'avérer prohibitif pour un usage simple ou occasionnel. Pour l'achat d'une licence individuelle, il faut en effet compter près de 150 €, qu'il faudra de plus débourser à chaque nouvelle version majeure du produit. Et pour la formule par abonnement baptisée Microsoft 365, il en coûtera une dizaine d'euros par mois. Cependant, il existe une façon totalement légale et étonnamment méconnue pour utiliser gratuitement les célèbres applications Word, Excel et PowerPoint, mais également d'autres produits Microsoft Office, comme Forms ou Lists.

En effet, pour répondre aux changements d'usages et à la montée en puissance d'applications de bureautique concurrentes telles que Google Docs ou OpenOffice, Microsoft a rendu disponible gratuitement des versions en ligne de certains logiciels de sa suite Office. Ainsi, il est parfaitement possible d'utiliser Word, Excel et PowerPoint dans son navigateur Internet préféré sans débourser un euro.

Pour en profiter, il faut simplement posséder un compte Microsoft, qui peut être créé gratuitement et rapidement sur un espace dédié du site Microsoft et dont disposent déjà la plupart des utilisateurs de Windows. Pour accéder aux applications, il suffit ensuite de se rendre sur la page Office en ligne et de se connecter à l'aide de ses identifiants Microsoft. Une fois ceci fait, on accède alors à un tableau de bord permettant de lancer et d'utiliser les applications Word, Excel et PowerPoint à l'intérieur de son navigateur Web.

Les versions en ligne des logiciels sont très similaires à leurs équivalents de bureau. On y retrouve l'interface bien connue de la suite Office, avec le ruban réunissant les différents outils disponibles sous forme d'onglets, et vous ne serez donc pas perdus et retrouverez rapidement vos marques si vous êtes habitués à travailler sur les versions de bureau de Word, Excel et PowerPoint. Notes toutefois que certaines fonctions ne sont pas disponibles dans la version en ligne des applications : sur Word, il n'est pas possible de réaliser un publipostage ou d'ajouter un filigrane au document, Excel ne permet pas de créer des styles de cellules personnalisés ou d'ajouter des champs calculés dans les tableaux croisés dynamiques, et PowerPoint ne propose pas autant d'effets de transitions que sa version classique par exemple.

Ces restrictions ne concernent cependant que des fonctions parmi les plus complexes, et la palette d'outils disponibles répond largement à la grande majorité des besoins en matière de bureautique, que ce soit pour rédiger des documents à la mise en forme élaborée, analyser de grands jeux de données ou réaliser des présentations sophistiquées. Par ailleurs, deux applications moins connues de la suite Office sont également accessibles gratuitement, Forms et Lists, qui comme leurs noms l'indiques permettent de créer des formulaires et des listes interactives. Notez enfin que pour utiliser ces applications dans votre navigateur, vos documents doivent être stockés en ligne sur le service OneDrive de Microsoft, pour lequel vous disposez de 5 Go d'espace dans la formule gratuite, ce qui s'avère amplement suffisant pour stocker un grand nombre de fichiers bureautiques.