Ce mystérieux virement bancaire est un piège : il peut vous conduire en prison

Attention si un inconnu fait un virement sur votre compte bancaire en prétextant une erreur de destinataire. Il s'agit d'rune nouvelle escroquerie qui peut vous rendre complice d'une opération frauduleuse.

Recevoir de l'argent qu'on n'attend pas sur son compte bancaire, c'est toujours une bonne surprise, surtout quand la somme est importante. Mais quand il s'agit d'un virement "par erreur", cela peut très vite tourner au drame. Car derrière ce qui se présente comme une mauvaise manipulation banale due à l'inattention, se cache en réalité une arnaque redoutable qui fait de plus en plus de victimes en ce moment, impliquées malgré elles dans un véritable réseau criminel. Et qui peuvent finir en prison, avec de lourdes amendes car la justice ne fait pas de distinction entre naïveté et complicité.

Tout commence lorsque vous recevez une petite somme d'argent sur votre compte bancaire d'une provenance inconnue. La personne à l'origine du virement vous contacte alors par SMS et vous explique vous avoir versé ce montant par erreur. Elle fait appel à votre honnêteté et vous demande de lui retourner l'argent, ce qui semble légitime. Ne l'écoutez surtout pas, sous peine d'avoir de gros ennuis !

Il s'agit en réalité de l'arnaque dite de "la mule bancaire" où, à l'instar des "mules" permettant de transporter de la drogue pour le compte des cartels, vous devenez complice de blanchiment d'argent. En effet, une fois l'argent déposé sur votre compte bancaire, les escrocs rendent leurs activités illégales intraçables. Les sommes en jeu varient considérablement. L'arnaqueur peut même vous proposer de garder une partie de l'argent. S'il n'obtient pas de réponse au premier message, il vous en enverra d'autres, plus insistants, voire menaçants.

Notez qu'il existe une variante, qui passe cette fois-ci par des publicités sur les réseaux sociaux qui proposent un "job facile" et surtout bien payé. Le principe est simple : vous acceptez de recevoir de l'argent sur votre compte en banque, puis de le transférer à un tiers en gardant une commission au passage. Là encore, il s'agit de blanchiment d'argent, ce qui vous rend complice.

Si quelqu'un vous fait un virement par erreur et vous demande de le rembourser, ne l'écoutez surtout pas ! À la place, contactez votre conseiller bancaire immédiatement. En aucun cas, vous ne devez procéder à l'annulation du transfert et retourner l'argent à la personne, et, bien évidemment, encore moins l'utiliser ! En effet, vous risquez jusqu'à cinq ans de prison et 375 000 euros d'amende pour blanchiment, même en tant que victime. En revanche, vous pouvez porter plainte en ligne ou auprès du poste de police ou de gendarmerie le plus proche.