On peut maintenant utiliser Wero pour payer en ligne chez Lidl et Decathlon

Lidl et Decathlon prennent désormais en charge Wero, le nouveau service de paiement mobile européen, gratuit et souverain, pour régler des achats en ligne. Mais seulement en Allemagne pour l'instant.

Vous avez sans doute déjà entendu parler de Wero, la solution de paiement mobile développée par l'European Payments Initiative (EPI) et l'alliance EuroPA. Elle permet notamment d'envoyer de l'argent instantanément à un particulier, simplement à partir de son numéro de téléphone ou d'un QR code. Depuis mai 2026, Wero permet également aux clients de plus d'une vingtaine de banques de régler des achats en ligne. Déjà utilisé par plus de 50 millions de personnes en Europe pour les paiements entre particuliers, il cherche désormais à s'imposer auprès des commerçants.

Pour le moment, les commerçants compatibles restent toutefois encore peu nombreux, mais la liste s'allonge petit à petit. Et, justement, c'est au tour de Decathlon et de Lidl de proposer le service de paiement mobile pour régler les achats en ligne en Allemagne, comme annoncé dans un communiqué. De quoi donner un sérieux coup d'accélérateur à cette solution présentée comme une alternative européenne à PayPal, Visa et Mastercard. De quoi donner un sérieux coup d'accélérateur à cette solution présentée comme une alternative européenne à PayPal, Visa et Mastercard. À quand la France ?

Wero : le service de paiement s'étend à l'e-commerce allemand

Pour rappel, le fonctionnement de ce nouveau moyen de paiement est particulièrement simple. Au moment de valider sa commande, l'utilisateur peut sélectionner Wero depuis son smartphone ou son ordinateur, puis régler directement depuis son compte bancaire. Il n'a ainsi ni numéro de carte à saisir ni intermédiaire à utiliser : le montant est prélevé sur son compte au moyen d'un virement instantané.

Depuis le 20 juillet 2026, les clients allemands de Decathlon peuvent sélectionner Wero au moment de régler leurs achats sur la boutique en ligne decathlon.de. L'enseigne française devient ainsi le premier grand distributeur de cette envergure à proposer le service en Allemagne. Un argument de poids pour la nouvelle solution de paiement, étant donné que l'enseigne est présente dans 82 pays et a réalisé près de 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires en Allemagne en 2025, dont environ un quart grâce aux ventes en ligne.

© European Paiements Initiative

Wero ne devrait d'ailleurs pas rester cantonné au site Internet, puisque Decathlon prépare également son arrivée dans ses quelque 110 magasins allemands. Pour aider ses clients à adopter le nouveau service européen, l'entreprise a annoncé une opération de six semaines en octobre 2026, durant laquelle les paiements effectués avec Wero sur decathlon.de donneront droit à un bon d'achat de 10 euros.

Lidl a lui aussi franchi le pas, devenant le premier distributeur alimentaire à accepter Wero pour les achats en ligne. Là encore, le dispositif est pour le moment limité à l'Allemagne. Les clients peuvent régler leur commande avec Wero et bénéficient de paiements et de remboursements instantanés. La validation de la transaction s'effectue en scannant un QR code avec son smartphone, après avoir installé Wero et associé le service à un compte courant détenu auprès d'une banque partenaire. Le déploiement de la nouvelle solution de paiement dans les enseignes Lidl devrait s'étendre à d'autres pays européens comme la France dans le courant de l'année.

Ces deux nouvelles intégrations montrent que Wero commence à s'attaquer à l'un des principaux obstacles à son développement. En effet, un service de paiement ne peut réellement s'imposer que s'il est accepté par un grand nombre de commerçants. En choisissant deux enseignes connues du grand public, l'EPI dispose désormais de vitrines importantes pour démontrer que son système peut fonctionner à grande échelle dans le commerce en ligne.

En attendant, vous pouvez toujours consulter notre guide pratique pour savoir comment utiliser Wero pour réaliser des paiements entre particuliers et payer vos achats en ligne et chez les commerçants.