Avatar Google Vids : vous pouvez maintenant créer votre double numérique à partir d'un selfie grâce à l'IA

Google vient d'intégrer son modèle d'IA multimodale Gemini Omn à son outil Vids. Vous pouvez ainsi générer une vidéo à partir d'un prompt, mais aussi créer un avatar numérique personnalisé à partir d'un simple selfie.

Parmi les nombreux services que propose Google, certains sont un peu moins mis sur le devant de la scène. C'est le cas de Google Vids, lancé en 2024. Pourtant, c'est un outil de création vidéo utile et très simple à prendre en main, qui permet de concevoir des présentations animées ou des clips courts directement dans un navigateur Web. Et l'entreprise a décidé de l'enrichir.

Dans un billet de blog, elle annonce y intégrer Gemini Omni, un modèle multimodal capable de générer, de modifier et de mettre en scène des vidéos à partir de simples instructions en langage naturel. Surtout, le service peut désormais créer un avatar numérique de l'utilisateur à partir d'un simple selfie ou enregistrement audio, en reproduisant les traits de son visage, ses expressions, ses gestes et même sa voix.

Google Vids : des montages vidéo à partir d'un simple prompt

Avec l'arrivée de Gemini Omni, l'outil gagne en souplesse. Il devient possible de créer un clip en décrivant simplement le résultat que l'on souhaite obtenir, d'ajouter une image ou un croquis pour servir de point de départ, ou encore de modifier une vidéo existante en demandant à l'IA de changer le décor, l'éclairage ou d'autres éléments de la scène, sans passer par les traditionnelles opérations de montage manuelles sur la timeline.

Mais ce n'est pas la seule amélioration. Depuis l'an dernier, Google Vids proposait de créer des avatars personnalisables aux couleurs d'une entreprise. Avec la mise à jour, exit le personnage générique ! L'utilisateur peut désormais créer un double numérique en fournissant un selfie ainsi qu'un court échantillon de sa voix. Une fois cet avatar généré, il suffit d'écrire un texte pour qu'il soit récité automatiquement par ce personnage virtuel, avec des mouvements des lèvres, des expressions faciales et des gestes synchronisés.

Cette fonction est surtout prévue pour un usage professionnel. Les entreprises pourront ainsi produire plus rapidement des vidéos de formation, des présentations internes, des démonstrations de produits ou des messages destinés aux collaborateurs, sans mobiliser de matériel de tournage ni passer devant une caméra, et tout en conservant une représentation fidèle de l'apparence des collaborateurs. Le gain de temps est également mis en avant pour les équipes qui doivent régulièrement mettre à jour leurs contenus vidéo.

© Google

Consciente des risques liés aux deepfakes qui sont rattachés à une telle technologie, le géant du numérique y a intégré plusieurs garde-fous. Ainsi, les avatars personnalisés sont exclusivement associés au compte Google de leur propriétaire et ne peuvent pas être créés à partir de la photo d'une autre personne. Les vidéos générées comportent en outre un filigrane invisible SynthID permettant d'identifier leur origine artificielle – après, il est invisible, donc il ne se remarque pas au premier coup d'œil. Enfin, pour l'instant, les avatars numériques personnalisés sont réservés aux utilisateurs âgés de 18 ans ou plus et limités à certaines régions du monde.

Pour accéder à ces fonctions, il faut posséder un abonnement Google AI Pro ou Ultra pour les particuliers, ou un compte Google Workspace pour les entreprises. Elles ne sont donc pas ouvertes aux comptes gratuits de Vids. Le déploiement se fera par vagues, de façon progressive, à partir du 16 juillet et jusqu'à 15 jours environ après le 5 août.