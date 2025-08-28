L'outil de création vidéo Google Vids est disponible pour tous gratuitement

Réservé jusqu'à présent aux abonnés payants de Workspace, l'outil de création vidéo Google Vids est désormais accessible à tous, gratuitement. Avec toutefois quelques restrictions, les fonctions d'IA étant exclusives aux abonnés.

Parmi les nombreux services que propose Google, certains sont un peu moins sur le devant de la scène. C'est le cas de Google Vids, lancé en 2024 et strictement réservé aux utilisateurs ayant un abonnement à Google Workspace. Pourtant, c'est un outil de création vidéo très utile et simple à prendre en main, qui permet de concevoir des présentations animées ou des clips courts directement dans le navigateur. Et, bonne nouvelle, tout le monde peut désormais en profiter, puisque l'entreprise a annoncé dans un billet de blog ouvrir aussi le service aux utilisateurs gratuits. Mais certaines fonctions évoluées, notamment celles liées à l'intelligence artificielle, restent réservées aux abonnés payants.

Google Vids gratuit : des fonctions basiques et des modèles prédéfinis

Attention, Google Vids n'est pas destiné à concurrencer les logiciels de montage professionnels, il s'agit plutôt d'un outil destiné aux débutants, facile à prendre en main. De ce fait, la version gratuite propose des fonctions basiques, comme des animations de texte, des transitions ou encore la possibilité de modifier les éléments à l'écran comme l'arrière-plan, et plus de cent modèles prêts à l'usage que l'on peut personnaliser.

Chacun propose plusieurs scènes que l'on peut intégrer ou non à son projet, un peu comme des diapositives animées. On peut y ajouter des images, de la musique, des vidéos issues de bibliothèques libres de droits, ou encore personnaliser les transitions entre les séquences. Et bien entendu, comme tous les services du géant du numérique, Google Vids mise sur la collaboration. Ainsi, plusieurs personnes peuvent travailler sur un projet en même temps, et l'outil s'intègre parfaitement dans Google Drive et ses services associés.

© Google

Cependant, les abonnés payants ont toujours l'exclusivité des options dopées à l'IA. Ainsi, en saisissant simplement une consigne, ils peuvent générer du contenu en quelques secondes. Le modèle Veo 3 peut par exemple créer des clips de huit secondes ou transformer des photos en séquences vidéo. De même, Imagen 4 peut générer rapidement des visuels. Un outil d'édition numérique permet également de supprimer les blancs et les hésitations dans les enregistrements.

Enfin, Google Vids intègre des avatars animés capables de lire un texte avec une synchronisation labiale précise, rendue possible par les modèles de DeepMind. Ces solutions ciblent principalement les entreprises produisant des vidéos de formation, de démonstration ou de support client. Google prévoit déjà d'ajouter un système de réduction du bruit, ainsi que la création de vidéos aux formats vertical, horizontal ou carré.