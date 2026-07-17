Vous pouvez maintenant enregistrer vos informations personnelles dans Google Contacts

Google Contacts se dote d'une nouvelle section "Vos informations" qui regroupe toutes vos données personnelles. De quoi préparer l'arrivée de la fonction Tap to Share pour faciliter le partage de fiches et d'informations entre smartphones.

Un peu plus tôt dans le mois, Google Contacts recevait quelques modifications dans son code afin de se préparer à recevoir la fonction Tap to Share, qui doit permettre de faciliter le partage de fiches et d'informations entre appareils. Il suffira pour cela de rapprocher deux smartphones, écrans face à face, jusqu'à ce qu'une animation lumineuse confirme la connexion entre eux grâce à la technologie NFC (de son vrai nom complet near field communication, ou communication en champ proche). Un peu comme ce que propose déjà Apple avec AirDrop ! En prévision de cette nouveauté, Google a d'ores et déjà déployé une section "Vos informations" auprès de tous les utilisateurs.

Google Contacts : des informations accessibles en un clin d'œil

Cette section permet, comme son nom l'indique, de renseigner son nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, adresse postale, entreprise, intitulé de poste, et même un site Web. Elle est accessible dès que l'on ouvre l'application, tout en haut de la liste de contacts. De quoi fournir un accès rapide lorsque les utilisateurs auront recours à la fonction Tap to Share par la suite. En cliquant dessus, il est possible de compléter ou de modifier les informations en appuyant sur l'icône du crayon, tout en haut à droite.

Pour le moment, l'onglet "Partager" permet uniquement d'envoyer un lien vers cette fiche via différentes applications, comme Quick Share, Gmail ou WhatsApp. Nul doute que, par la suite, il prendra également en charge Tape to Share. À noter que cette dernière fonction ira bien plus loin qu'AirDrop, puisqu'elle permettra aussi, en plus des coordonnées de contact, de partager des photos, des vidéos, des liens ou encore des localisations.