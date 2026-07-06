Google Contacts s'inspire d'Apple pour faciliter le partage de fiches

Google Contacts a le droit à quelques petits changements dans le but d'accueillir prochainement la fonction Tap to Share, qui doit permettre de faciliter le partage de fiches et d'informations entre smartphones.

On ne s'en rend peut-être pas forcément compte, car c'est un outil du quotidien auquel nous ne prêtons pas forcément attention, mais Google continue d'apporter des améliorations à Contacts, son application disponible par défaut sur la plupart des appareils Android. Et, pour cela, le géant du numérique n'hésite pas à s'inspirer de ses concurrents, et plus particulièrement d'Apple.

Depuis 2023, l'entreprise à la pomme propose une fonction baptisée NameDrop, qui s'active lorsque deux propriétaires d'iPhone ou d'Apple Watch rapprochent le haut de leur appareil. Ils peuvent alors choisir de partager ou de recevoir les coordonnées d'un contact de façon fluide et pratique. Un outil très apprécié par les utilisateurs ! Aussi, depuis plusieurs mois maintenant, Google travaille sur une fonction similaire, baptisée "Tape to Share". Et, selon les informations d'Android Authority, l'entreprise poursuit son œuvre en modifiant une partie de l'interface de l'application mobile.

Partage Google Contacts : des informations échangées en un clin d'œil

"Tap to Share" reprendra le principe de NameDrop : il faudra rapprocher deux smartphones, écrans face à face, jusqu'à ce qu'une animation lumineuse confirme la connexion entre les deux appareils grâce à la technologie NFC (de son vrai nom complet near field communication, ou communication en champ proche) . La fonction ne se limitera toutefois pas aux contacts, puisqu'elle doit aussi permettre d'échanger des photos, des vidéos, des liens ou encore une position.

© Android Authority

Nos confrères d'Android Authority ont découvert, dans le code de la dernière version de Google Contacts (la 4.82.29.936766038), plusieurs changements au niveau de l'interface de l'application. Le premier concerne la section "Vos informations" qui permet aux utilisateurs, comme le suggère son nom, d'indiquer leurs noms, prénoms, numéro de téléphone et leur adresse mail. Mais, aujourd'hui, elle est peu pratique à atteindre, car enfouie dans les paramètres. Or, avec l'arrivée de la fonction Tap to Share, il serait bien d'avoir un moyen plus simple d'y accéder. C'est pourquoi Google s'apprête à ajouter "Vos informations" en haut de la liste de contacts dans le but de fournir un accès rapide au moment du partage.

Des changements apparaissent également dans la façon dont Contacts permet de modifier ces données. Cliquer sur l'icône en forme de crayon en haut à droite devrait afficher un écran légèrement différent de l'écran actuel, avec le nom et la photo en haut de l'écran, ainsi que l'ajout automatique de l'adresse mail, qu'il sera possible de modifier à sa guise. Une fois toutes ces informations saisies, il ne restera plus qu'à appuyer sur l'icône de partage située à côté de "Vos infos" en haut de la liste de contacts pour l'envoyer à quelqu'un. Aucune date de déploiement n'a encore été annoncée pour la nouvelle fonction de partage.