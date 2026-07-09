Knockoff : cette extension gratuite filtre les marques douteuses sur Amazon

Avec la prolifération de marques douteuses sur Amazon, il est de plus en plus difficile d'identifier les fabricants fiables. Heureusement, l'extention Knockoff, gratuite et open source, vient faire le ménage dans les résultats de recherche.

Sur Amazon, trouver un produit de qualité est devenu un exercice de plus en plus compliqué. En quelques années, la plateforme s'est remplie de milliers de marques inconnues aux noms parfois imprononçables, telles que WNPETHOME, EHEYCIGA, YXYL ou encore GODONLIF. Derrière ces appellations se cachent souvent des produits génériques fabriqués en Chine et vendus sous des marques créées de toutes pièces, sans véritable réputation, sans service après-vente identifié et dont les avis semblent avoir été copiés-collés. Or, cette déferlante vient parasiter les résultats de recherche. Résultat : à force de faire défiler les produits, on finit par abandonner.

Un développeur américain, Josh Pigford, a décidé de prendre le problème à bras-le-corps avec Knockoff, une extension gratuite et open source pour les navigateurs Chrome et Firefox, qui est capable de repérer et de masquer les marques jugées douteuses directement dans les résultats de recherche d'Amazon.

Knockoff : une liste collaborative et un filtre linguistique

Pour parvenir à faire correctement le tri, l'extension s'appuie sur une base de données collaborative regroupant environ 5 000 marques considérées comme établies et reconnues. Si la marque y figure, le produit passe automatiquement le filtre. Sinon, elle est soumise à un algorithme de scoring linguistique qui analyse le nom des marques, en cherchant des indices caractéristiques des enseignes éphémères qui prolifèrent sur les places de marché en ligne, comme des suites de lettres sans signification, une utilisation excessive de majuscules ou encore des combinaisons de consonnes difficilement prononçables.

Knockoff dispose de trois niveaux de filtrage. Le mode "Relaxed" se concentre sur les marques les plus problématiques et les récidivistes bien connus. Le mode "Standard" élargit la détection aux noms suspects ainsi qu'aux produits dont la marque n'est pas clairement identifiable. Enfin, le mode "Strict" ne conserve que les marques reconnues. Les produits repérés peuvent ensuite être totalement masqués, simplement estompés ou accompagnés d'un avertissement. En cas d'erreur, l'utilisateur peut rétablir l'affichage d'un produit d'un simple clic. Notons que l'extension tente également de rendre la navigation plus lisible en bloquant certaines annonces sponsorisées qui mettent en avant ces produits génériques.

L'objectif n'est pas de bannir systématiquement tous les fabricants chinois ou les jeunes entreprises. Son créateur reconnaît lui-même qu'il existe des marques peu connues qui proposent d'excellents produits. C'est pourquoi il invite la communauté à signaler les erreurs de classement pour affiner la liste au fil du temps.

Knockoff fonctionne sur Chrome et Firefox, sans compte et sans collecte de données, et est entière gratuite. Chaque résultat de recherche Amazon est analysé localement dans le navigateur, sans requête vers un serveur distant – à l'exception d'une mise à jour quotidienne de la liste de marques. Son code source étant entièrement ouvert, n'importe quel développeur peut vérifier son fonctionnement.