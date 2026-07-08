Muse Image : le nouveau générateur d'images de Meta débarque sur Instagram et WhatsApp

Meta commence à déployer Muse Image, son premier modèle de générateur d'images maison. Intégré à Meta AI, Instagram et WhatsApp, il permet de créer et de retoucher des images avec plus de précision et de polyvalence.

Après avoir investi des milliards de dollars dans le secteur, Meta continue sa course à l'intelligence artificielle. L'entreprise proposait depuis un moment déjà la création d'images via son assistant IA, Meta AI, d'abord avec le modèle "Emu", puis avec des versions améliorées intégrées à WhatsApp, Instagram, Facebook et Messenger. Les utilisateurs pouvaient ainsi générer une image à partir d'une simple description textuelle et même en modifier.

Mais le groupe de Mark Zuckerberg vient de franchir un nouveau cap. Dans un billet de blog, il présente Muse Image, son premier modèle de génération d'images développé par Meta Superintelligence Labs, sa nouvelle division consacrée à l'IA avancée. De quoi marquer une nouvelle étape dans sa stratégie IA.

Muse Image : un générateur d'images complexe et complet

À première vue, Muse Image fonctionne comme n'importe quel générateur d'images : il suffit de décrire une scène en quelques mots pour obtenir une illustration. Mais Meta assure avoir conçu un système plus sophistiqué. Ainsi, le modèle s'appuie sur un raisonnement complexe, en combinant plusieurs sources d'information et en procédant à plusieurs étapes. Il peut notamment mélanger plusieurs photos de référence, rechercher des éléments de contexte sur le Web et planifier la composition de l'image avant de lancer la génération.

© Meta

Muse Image corrige également un point faible de nombreux outils de génération d'images en étant capable de générer du texte lisible et stylisé à l'intérieur des visuels. Parfait pour créer des infographies, des guides et même des QR Code fonctionnels.

Meta met également l'accent sur les fonctions d'édition directe des visuels générés de Muse Image. Ainsi, les utilisateurs peuvent modifier une image existante en dessinant dessus, en entourant une zone précise ou en ajoutant des annotations. L'outil conserve également le contexte de la conversation, ce qui permet d'apporter des ajustements successifs sans devoir recommencer le travail depuis le début.

Muse Image : une arrivée progressive sur Instagram et WhatsApp

Muse Image est accessible directement depuis l'application Meta AI, mais aussi au sein d'Instagram et de WhatsApp. D'ailleurs, sur Instagram, il est possible de mentionner des comptes publics afin d'utiliser des photos publiques pour créer un visuel incorporant l'apparence des personnes dans les créations générées.

Cette fonction, qui rappelle les capacités de certains outils concurrents capables de reproduire le visage d'individus à partir de photos disponibles en ligne, soulève déjà des interrogations en matière de vie privée, d'autant plus que cela ouvre la porte à des manipulations d'images d'autrui sans consentement explicite. Meta indique toutefois que les utilisateurs disposeront d'une option leur permettant d'empêcher l'utilisation de leurs images à cette fin.

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La nouvelle IA peut également exploiter des produits du monde réel, provenant du Web ou de Facebook Marketplace. Par exemple, un utilisateur peut prendre une photo de son salon et demander à Muse Image de le redécorer virtuellement avec de nouveaux meubles ou objets bien réels. L'outil peut aussi restaurer d'anciennes photographies endommagées, corriger les couleurs d'un cliché ou affiner des visages.

Pour inspirer les utilisateurs, l'outil met à leur disposition une bibliothèque intégrant plus de 30 effets et préréglages pour leurs stories sur Instagram. Il est ainsi possible de générer un personnage en pâte à modeler ou un héros de jeu vidéo 16 bits en un clic, ou encore de transformer sa photo en un portrait style renaissance, en un dessin animé et même en animal.

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Muse Image demeure gratuit pour un usage courant, mais les créations les plus intensives passeront par ses offres d'abonnement payantes. Attention toutefois, le calendrier de déploiement est assez flou. Selon Meta, les nouveaux effets Stories et l'interface de composition refondue sur Instagram sont, pour l'instant, réservés aux États-Unis.

De même, la génération d'images sur WhatsApp concerne un nombre restreint de pays. L'entreprise évoque un déploiement progressif vers d'autres marchés, sans préciser lesquels, ainsi qu'une arrivée prochaine sur Facebook et Messenger, mais là encore sans qu'aucune date ne soit donnée.

Muse Image : une évolution plutôt qu'une révolution

Contrairement à ce que pourrait laisser penser son annonce, Meta ne se lance pas pour la première fois dans la génération d'images par intelligence artificielle. Le groupe proposait déjà cette fonction au sein de Meta AI, notamment sur WhatsApp, Instagram ou Messenger. Muse Image marque plutôt l'arrivée d'une nouvelle génération de modèles, développée pour la première fois par Meta Superintelligence Labs et dotée de capacités plus avancées en matière d'édition, de compréhension du contexte et d'intégration aux services du groupe. Plus qu'une révolution, il s'agit donc d'une montée en gamme destinée à replacer Meta dans la course face à OpenAI et Google.

Notons que la plupart des fonctions de Muse Image présentées par Meta ne sont pas inédites. L'édition d'images par instructions textuelles, l'utilisation de photos de référence ou encore la génération de texte au sein des visuels sont déjà proposées, à des degrés divers, par ChatGPT, Gemini ou encore Adobe Firefly.

Face à la concurrence, Meta ne revendique donc pas nécessairement une supériorité technique. L'entreprise met davantage en avant l'intégration de Muse Image dans ses applications, qui comptent déjà plusieurs milliards d'utilisateurs. Et ce déploiement n'est qu'une première étape, puisque Meta a déjà confirmé que Muse Video, un générateur de vidéos, est en développement.