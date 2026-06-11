Avec Gemini 3.5 Live Translate, Google améliore la traduction en temps réel dans plus de 70 langues

Google met à jour ses services Traduction et Meet en y intégrant Gemini 3.5 Live Translate, capable de traduire les conversations en temps réel dans plus de 70 langues, tout en conservant l'intonation, le rythme et la voix de la personne.

Fin 2025, Google secouait le monde de la traduction instantanée avec une intégration plus poussée de Gemini dans Google Traduction. Une intégration qui rendait notamment la fonction de traduction vocale en temps réel compatible avec tous les écouteurs tout en prenant en charge de nombreuses langues, à la fois sur Android et iOS. Un sacré coup pour Apple, dont le service équivalent était limité à son propre écosystème, en particulier ses fameux AirPods.

La firme de Mountain View franchit une nouvelle étape avec le lancement de Gemini 3.5 Live Translate, un modèle d'intelligence artificielle conçu pour traduire les conversations vocales en temps quasi réel dans plus de 70 langues, comme elle l'annonce dans un billet de blog. Une manière de rendre les échanges multilingues plus fluides et plus naturels, en réduisant encore davantage les barrières linguistiques au sein des services Google Traduction et Google Meet. En plus, les écouteurs ne sont plus obligatoires !

Gemini 3.5 Live Translate : une voix naturelle en plus de 70 langues

L'une des principales nouveautés réside dans la capacité du modèle à préserver certaines caractéristiques de la voix originale. Google affirme que Gemini 3.5 Live Translate conserve notamment l'intonation, le rythme, le débit de parole et la hauteur de voix du locuteur. L'objectif est de s'éloigner des traductions vocales artificielles et monotones pour restituer des échanges plus naturels et plus proches d'une conversation humaine. Il y a bien un petit décalage de quelques secondes, mais semblable à celui qu'effectuerait un traducteur humain, afin de mieux évaluer le contexte.

Autre grande amélioration : le système détecte désormais automatiquement la langue parlée parmi plus de 70 langues prises en charge. Il n'y a plus besoin de changer manuellement la langue en fonction de l'interlocuteur, l'IA s'en charge à la place de l'utilisateur ! De plus, l'outil est désormais capable de gérer directement un grand nombre de combinaisons linguistiques sans passer systématiquement par l'anglais comme langue intermédiaire, ce qui contribue à améliorer la précision des traductions. Enfin, il est capable de fonctionner même lorsqu'il y a des bruits ambiants qui pourraient perturber la traduction.

Pour éviter au maximum les dérives, les fichiers audio produits par Gemini 3.5 Live Translate sont marqués à l'aide de SynthID, une technologie de tatouage numérique développée par l'entreprise. Celle-ci permet d'identifier les contenus créés ou modifiés par l'IA afin de limiter certains risques liés à la manipulation de la voix.

Gemini 3.5 Live Translate : un outil intégré à Google Meet et Traduction

Google a déployé Gemini 3.5 Live Translate dans plusieurs services de son écosystème, à commencer par Google Meet. Alors que la plateforme de visioconférence était jusqu'ici limitée à cinq langues, elle peut désormais prendre en charge plus de 2 000 combinaisons linguistiques, et sans avoir à utiliser l'anglais comme base de traduction. Une version préliminaire du modèle est également accessible aux développeurs, qui pourront l'intégrer à leurs applications afin de proposer des fonctions d'interprétation en temps réel lors d'appels téléphoniques, de réunions, de formations, de retransmissions en direct ou d'autres échanges impliquant plusieurs langues.

Bien évidemment, Gemini 3.5 Live Translate intègre également Google Traduction sur Android et iOS. Le modèle est accessible via la fonction Traduction instantanée. Si l'utilisateur est équipé d'écouteurs, le résultat sera diffusé directement dans ses oreilles, ce qui permet une utilisation beaucoup plus fluide. Les propriétaires d'un appareil Android vont aussi bénéficier d'une fonction supplémentaire, le mode "Ecoute", qui ne nécessite pas l'utilisation d'écouteurs. Il suffit de porter le smartphone à son oreille, comme lors d'un appel classique, pour entendre la traduction sans pour autant en faire profiter les personnes autour de soi.

Gemini 3.5 Live Translate sera déployé à partir du 9 juin dans Google Traduction pour tous les utilisateurs, sur iOS et Android. Il faudra sans doute faire preuve d'un peu de patience avant qu'elle soit effective pour tout le monde.