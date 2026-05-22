Cet accessoire à 12 euros chez Lidl empêche les voleurs de partir avec votre voiture

Les systèmes de protection électronique ne sont pas toujours efficaces face aux nouvelles techniques utilisées par les voleurs de voiture. Mais ce petit accessoire purement mécanique vendu chez Lidl est nettement plus dissuasif.

Les chiffres donnent le vertige. En 2025, 125 200 véhicules ont été dérobés en France — soit une voiture volée toutes les quatre minutes. Et 70 % de ces vols se font désormais sans effraction, grâce à des outils électroniques de plus en plus sophistiqués. Piratage de télécommande, relay attack, mouse jacking : les voleurs captent le signal de la clé depuis quelques mètres, dupliquent le code et démarrent le moteur sans jamais briser une vitre ni forcer une serrure. Face à cette évolution, les systèmes d'alarme et d'immobilisation d'origine embarquée par les constructeurs montrent leurs limites.

C'est là que l'antivol mécanique fait son retour en force. Et Lidl en propose un, vendu sous la marque maison Ultimate Speed, à 11,99 euros. Il s'agit d'un dispositif de type bloque-volant classique et basique – un antivol pour attelage de remorque est également disponible au même prix – noté 4,6 sur 5 sur le site du distributeur, ce qui témoigne d'une grand satisfaction des premiers acheteurs.

Le principe du bloque-volant est aussi simple que redoutablement efficace. Une barre rigide se fixe sur le volant et le rend physiquement impossible à tourner. Le voleur peut démarrer le moteur par voie électronique, mais il ne peut pas conduire : la voiture reste immobilisée. C'est précisément cette logique mécanique qui le rend imperméable aux techniques de piratage modernes. Même avec un équipement de mouse jacking, la voiture ne va nulle part si le volant est bloqué.

© Lidl

L'effet dissuasif est tout aussi important que la résistance physique. Un antivol visible depuis l'extérieur joue un rôle dissuasif majeur : un voleur qui repère un bloque-volant en place préférera dans la grande majorité des cas passer à un autre véhicule, moins bien protégé. La couleur généralement vive de ces dispositifs — souvent jaune ou rouge — est conçue pour être repérée immédiatement, même de nuit. Un voleur pressé, qui compte sur la rapidité de son opération pour ne pas se faire remarquer, n'a aucun intérêt à s'attarder.

Le modèle vendu par Lidl est légèrement différent, dans la mesure où il s'appuie sur une solide chaine métallique plutôt qu'une barre. Son utilisation est très simple : on le fait passer à travers le volant puis on le fixe à l'attache ceinture. C'est tout !

Bloque-volant antivol Ultimate Speed

Si ce bloque-volant se positionne clairement en entrée de gamme, les assureurs reconnaissent l'antivol mécanique visible comme l'une des solutions les plus efficaces, notamment pour les véhicules assurés au tiers, qui ne bénéficient d'aucune couverture contre le vol. Pour une voiture ancienne dont la valeur d'indemnisation serait faible, dépenser 12 euros pour réduire significativement le risque de vol constitue une solution judicieuse et économique. En revanche, les propriétaires de voitures récentes et/ou haut de gamme ont tout intérêt à investir dans des modèles plus sophistiqués en acier trempé avec alarme sonore, même s'ils coûtent nettement plus cher.

Un conseil d'usage à retenir si vous optez pour ce type d'accessoire : ne rangez jamais la clé de l'antivol dans l'habitacle, dans un vide-poche ou la boîte à gants, car un voleur qui entrerait la trouverait très facilement, en retirerait tout l'intérêt du bloque-volant. Une précaution élémentaire pour un accessoire qui, à ce prix, mérite clairement sa place dans le coffre.