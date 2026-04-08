Ce nouveau mode d'affichage de Google Chrome facilite la lecture des pages Web

Google comble son retard sur la concurrence en ajoutant à son navigateur Chrome deux options très attendues et fort pratiques : les onglets verticaux et un mode de lecture plus dépouillé. De quoi mieux organiser son espace de travail !

Pour conserver son statut de référence chez les navigateurs Web avec plus de 65 % de parts de marché, Google doit constamment enrichir Chrome, quitte à s'inspirer plus ou moins ouvertement de certains concurrents moins connus qui offrent des fonctions à la fois originales et pratiques. Ainsi, après avoir ajouté la vue fractionnée et l'annotation de PDF avec sauvegarde automatique dans Google Drive (voir notre article), le géant du numérique annonce dans un billet de blog le déploiement des onglets verticaux et d'un mode de lecture immersif au sein de la dernière version de son navigateur Web, Chrome 147.

Google Chrome : un mode de lecture immersif et des onglets verticaux

La grande nouveauté de cette version 147 du navigateur Web est une amélioration du mode Lecture, qui était déjà très apprécié par les utilisateurs. Jusqu'à présent, celui-ci affichait le contenu dans un volet qui s'ouvrait à droite dans la fenêtre de navigation. Le nouveau mode se veut plus "immersif". Ainsi, le contenu de la page s'affiche désormais en plein écran dans Chrome, éliminant toutes les distractions visuelles (publicités, pop-ups, etc.). Il ne reste que le texte et les images essentielles. Pour y accéder, il suffit de faire un clic droit sur la page en question, puis d'appuyer sur "Ouvrir en mode Lecture".

Cette fonction est en cours de déploiement et ne devrait pas tarder à être accessible auprès de tous les utilisateurs. Les plus pressés peuvent toutefois l'activer manuellement, en se rendant sur le lien chrome://flags/#read-anything-immersive-reading-mode et en changeant le paramètre "Default" par "Enabled". On peut également en profiter pour se rendre sur chrome://flags/#read-anything-omnibox-chip pour faire la même chose, et ainsi ajouter une icône pour passer immédiatement en mode Lecture depuis la barre d'adresse. Attention, il ne faut pas oublier de relancer Chrome pour que les changements effectués soient bien pris en compte.

Cette mise à jour introduit également les onglets verticaux. Une fonction qui, comme son nom l'indique, place tous les onglets à la verticale, dans une colonne accessible sur la gauche de l'écran. L'utilisateur peut la déployer ou la réduire selon ses envies. Parfait pour gérer plus facilement son espace et s'y retrouver plus facilement, surtout sur les écrans larges et lorsque l'on a tendance à multiplier les onglets !

Pour y accéder, il suffit d'effectuer un clic droit dans la barre d'onglets, puis de choisir l'option "Déplacer les onglets sur le côté". La fonction était en bêta depuis longtemps, et elle est désormais en cours de déploiement pour tous, sans qu'il y ait besoin de faire de manipulations complexes (voir notre article). Il était temps, car la grande majorité des concurrents de Chrome – Edge, Firefox, Vivaldi… – la proposait déjà depuis longtemps.