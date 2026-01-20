Google ajoute enfin les onglets verticaux à Chrome, voici comment les utiliser

Alors que la concurrence avait déjà intégré l'option depuis longtemps, Google se prépare enfin à proposer des onglets verticaux dans Chrome. Un mode d'affichage pratique qui va modifier l'interface pour la navigation.

Pour conserver son statut de référence chez les moteurs de recherche, Google doit constamment ajouter de nouvelles fonctions à Chrome. Récemment, la firme de Mountain View a d'ailleurs choisi d'améliorer la gestion des onglets, notamment en y intégrant des options dopées à l'intelligence artificielle ou des fonctions pour qu'ils consomment moins de ressources. Cependant, il restait encore un point sur lequel les utilisateurs se plaignaient régulièrement : le manque de praticité de l'interface affichant les onglets horizontaux. Une situation d'autant plus problématique que la grande majorité des concurrents de Chrome – Edge, Firefox, Vivaldi… – proposait une alternative avec des onglets verticaux, qui permet de gérer plus facilement son espace, surtout sur les écrans larges.

Google Chrome : comment utiliser les onglets verticaux ?

Heureusement, Google a enfin décidé de rattraper son retard sur ce point et a ajouté, dans la version 145 de la bêta de Chrome, une nouvelle interface avec des onglets verticaux. Comme l'a rapporté le média spécialisé Android Authority, la nouvelle fonction développée par l'entreprise américaine est, pour l'instant, uniquement accessible aux utilisateurs de la bêta. Cette dernière peut toutefois être installée pour la tester.

Pour y parvenir, téléchargez la version bêta de Chrome et vérifiez que vous avez bien accès à la version 145.0.7632.5 ou plus. Une fois cette étape réalisée, ouvrez l'application et tapez "chrome : //flags/#vertical-tabs" dans la barre de recherche. Ici, vous devez ensuite choisir "Enabled" dans l'onglet "Vertical Tabs".

Il ne vous reste plus qu'à fermer puis relancer votre navigateur avant de faire un clic droit sur la barre d'onglets et d'appuyer sur l'option "Move Tabs to the side". Si vous avez bien suivi la démarche, vos onglets devraient basculer à la verticale, dans une fenêtre accessible sur la gauche de votre écran. Si besoin, vous avez la possibilité de déplacer vos onglets et de redimensionner la barre latérale en fonction de vos besoins. La version définitive de cette nouvelle fonction devrait être accessible dans les prochaines semaines au grand public, directement dans la version officielle de Google Chrome.