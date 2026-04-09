Cette association numérise gratuitement vos vidéos de famille pour ne pas les perdre

Une association sillonne la France afin de collecter des films de famille. Mariages, fêtes de village, vacances, matchs… Elle numérise gratuitement ces précieux souvenirs du passé pour préserver l'histoire des territoires.

Comme de nombreuses personnes, vous avez sûrement de nombreuses bobines de film et cassettes VHS à la valeur insoupçonnée qui dorment dans des cartons au fin fond de votre grenier ou de votre cave. Qu'il s'agisse de vacances en famille, du mariage des grands-parents ou de la kermesse des enfants, ces souvenirs ont une valeur sentimentale inestimable.

Malheureusement, une grande partie de ces films amateurs datant du XXe siècle risque de disparaître, faute de conservation adaptée. C'est d'autant plus dommage qu'ils ont également une dimension historique et sociologique importante puisque, derrière ces instants de vie immortalisés, on peut voir les paysages se transformer et les coutumes évoluer.

C'est là qu'intervient Ofnibus (pour Objets filmiques non inventoriés), une association itinérante pour le moins originale. En effet, elle s'est donné pour mission de sillonner la France pour retrouver, préserver et valoriser les films amateurs qui documentent la vie des territoires. Car derrière ces images tournées par des particuliers, des associations, des paroisses ou des entreprises, qui dorment sur des bobines ou des cassettes depuis des décennies, se cache une mémoire précieuse, faite de scènes de vie quotidienne, de fêtes locales ou d'événements disparus. Elle prend en charge de nombreux types de supports, dont les 8 mm, Super 8, 9,5 mm, 16 mm, cassettes VHS, HI 8 et mini DVD.

© Ofnibus

Le travail d'Ofnibus consiste à aller directement à la rencontre de ces images. L'équipe se déplace dans des communes, lance des appels aux habitants et propose de visionner les films conservés chez eux. Ces documents sont ensuite numérisés dans le but de les sauvegarder durablement.

Mais la démarche ne s'arrête pas à l'aspect technique : les personnes qui confient leurs films sont aussi invitées à raconter le contexte, les lieux et les visages, afin de donner du sens aux images et éviter qu'elles ne deviennent anonymes. L'association organise ensuite des projections publiques afin de permettre aux habitants de redécouvrir leur propre histoire.

Car, finalement, ce sont toutes les petites histoires du quotidien qui racontent la grande. Pratiques agricoles, arrivée de la télé, tenues vestimentaires… Ces archives permettent d'extraire de nombreuses et précieuses informations sur une époque.

Ofnibus agit comme un relais entre les particuliers et le patrimoine collectif. D'ailleurs, les archives collectées ne quittent pas leur région. Elles sont conservées localement, dans des structures adaptées, afin de rester accessibles aux habitants et aux chercheurs. L'objectif n'est pas de centraliser ces images, mais de les valoriser là où elles ont été tournées.

L'association rend tout de même cette mémoire filmique accessible à tous au travers de portraits des réalisateurs et réalisatrices sur le site d'Ofnibus mais également, depuis début 2024, sur la plateforme nationale de la mémoire filmique des territoires Amorce. Une démarche patrimoniale à saluer !