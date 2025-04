Google intègre son générateur de vidéos à Gemini (mais pas pour tout le monde)

Ça y est, Google déploie l'accès à son générateur de vidéos Veo 2 au sein de Gemini pour tous les abonnés payants. Il suffit d'une simple description textuelle pour créer une vidéo en 720p de 8 secondes.

Alors que les générateurs d'images ont commencé à se populariser auprès du grand public, notamment après qu'OpenAI a déployé le sien dans ChatGPT auprès du grand public, l'IA passe à la vitesse supérieure avec la génération de vidéos. Nous en avions déjà eu un aperçu avec Sora, capable de produire des résultats d'un réalisme époustouflant à partir d'une simple description textuelle (voir notre article). Il n'avait pas fallu longtemps avant que Google ne réplique. Son outil était cependant réservé à des démonstrations internes ou à quelques développeurs. Il est désormais accessible pour les abonnés Gemini Advanced, l'abonnement payant à 22 euros par mois.

Concrètement, il fonctionne comme n'importe quel éditeur d'images dopé à l'IA : il suffit d'écrire sa demande directement pour que l'intelligence artificielle s'exécute, mais au lieu de créer une image, il génère une vidéo de 720p et 16:9 d'une durée totale de huit secondes. Il ne reste alors plus qu'à télécharger le résultat au format MP4 ou à le partager sur des plateformes comme TikTok ou YouTube Shorts.

© Google

Veo 2 dans Gemini : comment utiliser le générateur de vidéos ?

Cette nouvelle fonction fonctionne grâce au modèle de langage Veo 2, qui est capable de produire des vidéos détaillées avec des mouvements fluides et des scènes réalistes à partir d'une simple description textuelle. "Qu'il s'agisse d'une nouvelle, d'un concept visuel ou d'une scène spécifique […] Gemini donnera vie à vos idées. Plus votre description est détaillée, plus vous maîtrisez la vidéo finale", indique Google. Les résultats sont très prometteurs, mais certains points nécessitent des améliorations. Il vaut pour le moment mieux ne pas demander des requêtes trop complexes.

Pour essayer la génération de vidéos, il faut souscrire un abonnement Gemini Advanced via le forfait Google One AI Premium à 21,99 euros par mois. Une fois sur l'interface du chatbot, il faut cliquer sur la flèche allant vers le bas, située à proximité de la mention "Gemini Advance" en haut au centre sur smartphone, en haut à gauche sur ordinateur. Dans le menu déroulant, il faut alors choisir Veo 2 en modèle à utiliser. Ensuite, il ne reste plus qu'à demander à l'IA de générer une vidéo en rentrant le prompt. Attention, Google précise qu'il y a un quota mensuel, mais n'a pas indiqué le nombre exact de créations autorisées.

© Google

La génération de vidéos est également accessible via Whisk Animate, une expérimentation réservée aux abonnés Google One AI Premium, mais pas encore disponible en France. Là encore, l'outil s'appuie sur le modèle Veo 2 pour créer des vidéos de huit secondes, à la différence qu'il est cette fois possible de générer des vidéos à partir d'une image existante. Il permet aussi d'animer les images en vidéos de huit secondes.

La création d'images et de vidéos à l'aide de l'IA suscite toujours la controverse, Google assure avoir pris des mesures pour encadrer l'utilisation de ces outils. Ainsi, toutes les vidéos créées avec Veo 2 porteront un marquage numérique invisible appelé SynthID pour indiquer qu'elles ont été générées par une IA, afin d'éviter les détournements et la propagation de deepfakes. Reste que la plupart des internautes risquent de passer à côté et de prendre pour argent comptant ce qu'ils voient, le marquage étant invisible. Il suffit de jeter un œil sur les commentaires des publications Facebook générées par IA, qui pullulent sur le réseau social, pour s'en rendre compte…