Google Traduction vous aidera à améliorer votre accent avec un mode d'entraînement vocal

Google Traduction se transforme en professeur de langue en se dotant d'une nouvelle fonction, baptisée "Practice, qui permet de travailler sa prononciation grâce à l'IA. Allez, "repeat after me" !

Au fil de ses mises à jour, Google Traduction est devenue est devenue bien plus qu'un simple dictionnaire. En août dernier, le géant du numérique lançait en version bêta une nouvelle fonction, baptisée Practice, permettant d'apprendre de nouvelles langues avec des leçons personnalisées et l'intelligence artificielle (voir notre article). De quoi devenir un très sérieux concurrent pour la célèbre application Duolingo. Les choses ont évolué depuis ce premier aperçu. Comme le révèle l'analyse de la version 10.10.37 d'Android par Android Authority, l'application se dote d'un mode d'entraînement vocal afin d'aider les utilisateurs à maîtriser la prononciation des mots et à améliorer leur accent.

Google Traduction : répéter jusqu'à maîtriser la prononciation

Jusqu'ici, Google Traduction se contente de traduire et de lire les traductions à voix haute lorsque l'on clique sur la petite icône en forme de haut-parleur. Désormais, un mode d'entraînement vocal baptisé "Practice" apparaît aux côtés des fonctions "Understand" et "Ask" déjà présentes, afin de permettre à l'utilisateur de s'exercer à parler une langue étrangère.

© Android Authority

Concrètement, l'application propose des exemples audio, puis invite l'utilisateur à répéter. L'intelligence artificielle analyse ensuite la voix, attribue un score et indique précisément les erreurs à corriger. Ce système s'accompagne d'un découpage phonétique simplifié, plus accessible que les notations linguistiques classiques, afin d'aider à comprendre comment les mots doivent être prononcés. L'utilisateur peut alors répéter la phrase autant de fois que nécessaire jusqu'à maîtriser sa prononciation.

Pour l'instant, la fonction n'est pas encore activée du côté des serveurs, elle reste verrouillée dans le code, mais cela ne devrait pas tarder. Dans un premier temps, elle devrait être disponible en anglais et en espagnol. Cette dimension pédagogique rapproche Google Traduction d'applications spécialisées dans l'apprentissage des langues. La différence tient toutefois à son intégration directe dans un outil déjà très utilisé et gratuit. D'autres éléments montrent que Google devrait pousser les choses plus loin, avec des niveaux de difficulté, des exercices et des modes de conversation.