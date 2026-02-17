Le bloqueur d'appels indésirables Saracroche peut maintenant filtrer les SMS

Saracroche, la redoutable application mobile, gratuite et sans publicité qui bloque les appels indésirables, a droit à une belle mise à jour. Elle permet désormais de filtrer les SMS malveillants, offrant ainsi une protection complète.

Le démarchage téléphonique est une véritable plaie. Un opérateur qui propose de nouveaux forfaits, un prétendu expert en économies d'énergie qui incite à réaliser des travaux, un faux conseiller bancaire qui pousse à réaliser des transactions… Tous les prétextes sont bons pour harceler les usagers et les avoir à l'usure. Heureusement, il existe des applications anti-spam qui se chargent de filtrer les appels, comme Saracroche, le bloqueur d'appels français entièrement gratuit, sans publicité et open source, qui se révèle assez redoutable (voir notre article). Et l'application le devient encore plus avec la version 4.0, qui permet aussi de filtrer les SMS malveillants.

Saracroche : une solution de blocage et de protection complète

Pour rappel, Saracroche bloque tous les numéros de téléphone utilisant des préfixes connus pour le spam (0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948, 0949) ainsi que certains opérateurs réputés pour ces pratiques. Une liste participative permet également de signaler d'autres numéros indésirables. Lorsqu'un numéro est perçu comme un spam, l'appel est automatiquement rejeté, sans que rien ne s'affiche sur l'écran du smartphone. Le tout avec une interface la plus simple et minimaliste possible.

L'application compte déjà 130 000 membres – dont certains membres de la rédaction CCM – et plus de 15 millions de numéros bloqués. Avec la version 4.0, elle a droit à une légère refonte, notamment au niveau des onglets. Et, surtout, elle permet désormais de bloquer les SMS indésirables et les messages de phishing, afin de proposer une protection complète. Cette nouveauté est en cours de déploiement. À l'heure où nous écrivons ces lignes, elle est uniquement disponible sur iOS, mais elle ne devrait pas tarder à arriver sur Android. La prochaine étape de Saracroche sera de permettre de créer et de partager ses propres listes autorisées pour toujours recevoir les appels des numéros de confiance.