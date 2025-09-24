Saracroche : cette nouvelle appli française et gratuite bloque les appels indésirables

Vous en avez assez d'être dérangé sans cesse par des démarcheurs téléphoniques ? Découvrez Saracroche, un bloqueur d'appels français entièrement gratuit et open source. Une arme redoutable contre les indésirables !

Le démarchage téléphonique est une véritable plaie. Un opérateur qui propose de nouveaux forfaits, un prétendu expert en économies d'énergie qui incite à réaliser des travaux, un organisme de formation qui veut faire profiter du CPF… Tous les prétextes sont bons pour harceler les usagers et les avoir à l'usure. Et même si des mesures ont déjà été prises par le Gouvernement pour limiter les désagréments, le problème est loin d'être réglé. Une loi a toutefois été votée en début d'année pour en finir avec le démarchage non consenti, mais elle n'entrera en vigueur qu'en août 2026.

En attendant cette barrière ultime, il existe des applications anti-spam qui se chargent de filtrer les appels, comme Orange Téléphone, le service spécialisé de l'opérateur historique, ou Préfixe bloqueur, développé par un boucher énervé par ce harcèlement quotidien. Une petite nouvelle, la bien nommée Saracroche – on appréciera le jeu de mots ! –, se lance à son tour dans la bataille. Elle est disponible gratuitement et sans publicité sur Android comme sur iOS.

Saracroche : un bloqueur d'appels simple et efficace

Saracroche a été mise au point par Camille Bouvat, un Français qui développe des logiciels depuis 18 ans. Son principe est des plus simples, puisqu'elle bloque tous les numéros de téléphone disposant de préfixes connus pour le spam (0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948, 0949) ainsi que ceux de certains opérateurs connus pour ces appels. Il est également possible de signaler des numéros indésirables directement depuis l'application, afin d'améliorer la liste des blocages. Au total, à l'heure où nous écrivons ces lignes, plus de 17 millions de numéros ont déjà été bloqués.

Saracroche mise avant tout sur la simplicité et l'accessibilité. La première fois qu'on lance l'application, elle ouvre une interface avec une grosse fenêtre en rouge indiquant que le bloqueur d'appels n'est actuellement pas activé sur l'appareil. Un bouton rouge, impossible à manquer, propose alors de l'activer. Il suffit de choisir Saracroche comme application par défaut, et le tour est joué ! La page d'accueil affiche ensuite si le bloqueur est activé ou non, le nombre total de numéros bloqués, et un bouton pour soutenir le développeur. Il y a également deux autres onglets : un pour signaler un numéro, et un pour les réglages. Notons qu'il est possible d'activer une option pour bloquer automatiquement les appels anonymes, c'est-à-dire provenant de numéros masqués.

Dans un souci de transparence, le créateur de l'application a mis son code source sur GitHub qui est ainsi libre, modifiable et auditable par toute personne souhaitant vérifier sa sécurité ou l'améliorer. Notons que l'outil ne collecte aucune donnée et n'impose aucune publicité. Comme il l'indique à Frameblog, Camille Bouvat aimerait perfectionner son service par la suite, notamment en ajoutant une liste participative pour bloquer ou indiquer les appels indésirables de façon plus réactive, et intégrer le blocage des SMS, par lesquels passent de nombreuses arnaques et tentatives de phishing. On ne peut que l'encourager dans cette voie !