H.E.R. Assistant : cette nouvelle IA vous écoute en permanence pour tout savoir de vous

H.E.R. Assistant est une nouvelle IA française qui écoute en permanence ce qui se passe autour de vous. Proactive, elle accède à toutes vos données et se tient prête à intervenir à chaque instant pour vous aider. Rêve ou cauchemar ?

Avec l'intégration de l'IA, les assistants vocaux ont pris une toute autre dimension dans la gestion de notre quotidien. Désormais, il ne suffit plus de leur donner une commande précise et prédéfinie, les utilisateurs peuvent leur parler en langage naturel et sur des sujets bien plus variés. Mais la nouvelle génération d'assistants va bien au-delà de cela puisqu'ils ne sont pas réactifs – en répondant uniquement à une requête –, mais proactifs, c'est-à-dire qu'ils captent et analysent en permanence les éléments de la vie numérique de leur utilisateur – messages, e-mails, appels, rendez-vous, notifications, calendrier, données de localisation – pour anticiper leurs besoins et leur fournir des informations utiles avant même qu'ils ne les demandent.

Certains disposent même de dispositifs qui captent l'audio en permanence ! C'est le cas par exemple de Bee, une start-up spécialisée dans les bracelets connectés alimentés par l'intelligence artificielle et rachetée par Amazon en 2025 (voir notre article), ou de Friend.com, dont les publicités dans le métro parisien font polémique.

Et une jeune entreprise française est bien décidée à révolutionner le marché avec H.E.R. Assistant – comme le film –, un assistant IA ambitieux capable de "capturer chaque instant de votre vie, comprendre vos relations, anticiper vos besoins, et vous murmurer à l'oreille exactement ce dont vous avez besoin, au moment précis où vous en avez besoin", si l'on en croit le communiqué de presse de l'entreprise.

"H.E.R. ne dort jamais. H.E.R. n'oublie jamais. H.E.R. comprend tout." C'est que ça ferait presque peur dit comme ça ! Mais si cette vision est techniquement innovante et peut offrir des gains de productivité et de confort importants, elle s'accompagne toutefois de défis sérieux en matière de vie privée, de sécurité des données et d'éthique.

H.E.R. Assistant : une IA qui écoute et retient tout en permanence

H.E.R. Assistant se nourrit de toutes sortes de données. Ainsi, elle capte en continu les conversations audio de son utilisateur, transcrit ses échanges, consulte ses messages sur différentes plateformes (SMS, messageries, réseaux sociaux), synchronise ses calendriers, analyse ses notifications et enrichit son carnet de contacts avec un historique relationnel. Sur cette base, elle est censée être capable de lui rappeler des informations importantes au bon moment, de l'alerter en cas de conflits de planning, de lui suggérer des actions contextuelles et même d'agir en son nom dans certaines circonstances.

La reconnaissance d'empreinte vocale lui permet d'identifier les différentes personnes de l'entourage de son utilisateur, afin de se souvenir des échanges et d'adapter ses interventions en conséquence. Et comme c'est une IA proactive, elle n'attend pas d'être sollicitée. L'entreprise promet un temps de réaction inférieur à 500 millisecondes.

Prenons un exemple. Lors d'une réunion avec un client, ce dernier mentionne son fils qui vient d'entrer à Polytechnique. Trois mois plus tard, l'utilisateur le recroise dans un salon professionnel. Au moment où il lui dit bonjour, H.E.R. lui indique discrètement : "Son fils Thomas est à Polytechnique depuis septembre, il fait du tennis. Dernier échange : il attendait votre proposition pour le projet Athena." L'utilisateur n'a alors plus qu'à lui demander des nouvelles de Thomas pour faire bonne impression et marquer quelques points.

H.E.R. prend en compte la géolocalisation, ce qui lui permet d'adapter son comportement en fonction des lieux, avec des rappels professionnels au bureau, et des tâches personnelles chez soi par exemple. Elle calcule aussi le trajet en temps réel, pour alerter son utilisateur au moment précis où il doit partir en fonction du trafic. Elle prend même en compte la météo – comme en ajoutant 10 minutes de trajet en plus à cause de la pluie ! Enfin, l'assistant propose des fonctions avancées comme la traduction en temps réel, la détection automatique de situations d'urgence – par exemple une chute ou une situation de détresse – et des alertes personnalisées.

H.E.R. s'intègre dans un vaste écosystème, avec une application mobile (Android et iOS) et une oreillette "intelligente" H.E.R. Pod avec 18 heures d'autonomie tout en restant compatible avec des oreillettes tierces (AirPods Pro, Galaxy Buds Pro, etc.). Il est aussi possible d'obtenir les notifications sur appareils de type Apple Watch et Wear OS. Enfin, un dashboard Web pour la recherche avancée, l'analyse détaillée et la gestion fine de tous les paramètres vient compléter le tout.

H.E.R. Assistant : une quantité de données collectées astronomique

Forcément, une telle technologie soulève de nombreuses questions quant à la confidentialité des données. Sur son site, l'équipe affirme concevoir l'assistant avec "une obsession absolue de la confidentialité". Elle promet un chiffrement des données de bout en bout, une isolation des informations propres à chaque utilisateur, la possibilité d'activer des "zones de confidentialité" où l'écoute et la capture automatique s'arrêtent, ainsi que des outils pour supprimer rapidement des portions de données ou exercer ses droits prévus par le RGPD, comme l'export ou l'effacement complet. De plus, les serveurs sont basés en France, ce qui signifie une application stricte du droit français et européen sur la protection des données, et élimine les risques d'exploitation des données par des puissances étrangères. Bien évidemment, ces précieuses informations personnelles ne sont pas monétisées.

Reste que ce niveau de captation permanente d'informations sensibles pose des risques importants en cas de faille de sécurité ou de mauvaise configuration. Sur ce point, pas d'autre choix que de faire confiance à l'entreprise. Le caractère omniprésent d'un appareil toujours à l'écoute pose d'importantes questions éthiques, notamment en milieu professionnel, familial ou dans des endroits publics interdits à l'enregistrement, même s'il est possible de définir des zones de confidentialité.

H.E.R. Assistant est actuellement en bêta – que l'on peut demander à rejoindre – et sera disponible au deuxième trimestre 2026, avec deux formules d'abonnement : Essentiel à 9 euros par mois, qui inclut la capture de l'audio, des données et de la géolocalisation, la transcription et la recherche intelligente, ainsi que des résumés matin et soir, avec une rétention de 30 jours ; Premium à 39 euros par mois incluant tout le plan Essentiel ainsi que l'analyse temps réel, 15 interventions proactives, un "wake word" et des commandes vocales, l'envoi automatique de messages et d'e-mails, le tout avec une rétention illimitée et un support prioritaire 24/7.