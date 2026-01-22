Paint pourra générer des cahiers de coloriage sur demande dans Windows 11

Microsoft annonce plusieurs nouveautés à venir pour le Bloc-notes et Paint, deux de ses logiciels ancestraux. Vous pourrez notamment générer des coloriages à partir d'une simple demande textuelle. Futile, mais tellement amusant, et pas uniquement pour les enfants !

Paint, le vénérable logiciel graphique intégré à Windows depuis la nuit des temps, ainsi que le Bloc-notes de Microsoft – ou Notepad dans sa version originale – sont des applications qui font pour ainsi dire "partie des meubles" pour les utilisateurs de PC Windows. Minimalistes au possible et quelque peu délaissées, elles restent pourtant très appréciées.

Mais depuis l'arrivée de Windows 11, la firme de Redmond cherche à leur donner un peu de complexité et à en faire des outils multifonctions, notamment en y intégrant de l'IA. Justement, dans un billet de blog, l'entreprise annonce le déploiement, pour les membres de son programme Windows Insider, d'une mise à jour importante destinée à moderniser ses précieux outils. Le Bloc-notes va notamment afficher un nouvel écran d'accueil tandis que Paint va pouvoir générer des coloriages grâce à l'IA.

Paint : plein de coloriages à partir d'un simple prompt

Microsoft a prévu deux importantes nouveautés pour Paint. Grâce à l'IA intégrée, le logiciel peut désormais générer des pages de coloriage à partir d'une simple description textuelle. Avec cette option, baptisée Coloring book, l'utilisateur n'a qu'à écrire une phrase décrivant ce qu'il souhaite obtenir, comme un animal ou un paysage, dans le champ de saisie dédié pour que Paint produise plusieurs planches de dessins en noir et blanc prêtes à être colorées à l'écran ou imprimées. Attention, l'accès à cette fonction exige toutefois un PC estampillé Copilot+, avec un NPU assez puissant pour l'IA, et une connexion avec un compte Microsoft.

© Microsoft

La seconde nouveauté concerne la fonction de remplissage de Paint. Pour donner plus de contrôle à l'utilisateur et lui permettre de remplir de la couleur avec une plus grande précision, Microsoft introduit un curseur de tolérance de remplissage. Ce réglage aide à éviter que des bords irréguliers ou des zones proches ne soient remplis de manière imprécise, ce qui rend les aplats de couleur plus propres et faciles à gérer.

© Microsoft

Bloc-notes : un outil multifonction qui se complexifie

Le Bloc-notes de Windows n'est pas en reste. Au cours des derniers mois, l'application a accueilli de nombreuses nouveautés qui lui ont fait perdre un peu de sa simplicité. Elle a ainsi intégré des fonctions Markdown, un langage de balisage simple utilisé pour formater rapidement du texte, mais aussi des outils de mise en forme élémentaire pour barrer du texte ou créer des listes à plusieurs niveaux sans quitter l'interface, ce qui rend le Bloc-notes plus pratique pour structurer des notes ou rédiger des idées.

© Microsoft

Dans sa doute dernière version encore à l'état de test, le Bloc-notes se dote désormais aussi d'un écran d'accueil qui présente les nouvelles fonctions et aide les utilisateurs à découvrir les différentes possibilités offertes. C'est le type d'écran qu'on retrouve généralement sur des applications créatives ou de productivité. Cette boîte de dialogue, que l'on peut fermer, est accessible à tout moment en cliquant sur le bouton figurant un mégaphone, dans le coin supérieur droit de la barre d'outils. Enfin, l'application accélère l'affichage des résultats générés par les outils d'IA intégrés, comme les fonctions de rédaction, de réécriture ou de résumé de texte. Ces résultats commencent à apparaître sous forme d'aperçus interactifs avant d'être totalement complétés.

© Microsoft

Pour l'instant, ces mises à jour ne sont disponibles que pour les testeurs du programme Windows Insider. Microsoft recueille d'abord les retours des utilisateurs pour affiner ces nouveautés avant de les proposer à tous les utilisateurs de Windows 11 dans les mois à venir.