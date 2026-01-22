Cette appli française gratuite est redoutablement efficace contre les appels indésirables

Vous en avez assez d'être dérangé par des démarcheurs téléphoniques ? Nous avons découvert un bloqueur d'appels français entièrement gratuit, sans publicité et open source. Et, pour l'avoir testé, il est redoutable !

Le démarchage téléphonique est devenu un vrai fléau. Forfaits mobiles, économies d'énergie, CPF… Tous les prétextes sont bons pour multiplier les appels et pour vous avoir à l'usure. Et, malgré plusieurs mesures gouvernementales, le problème persiste. Une loi visant à interdire le démarchage non consenti a bien été adoptée en début d'année, mais elle n'entrera en vigueur qu'en août 2026.

En attendant de voir si cette mesure fonctionne, vous pouvez tenter de limiter les dégâts par le biais d'applications anti-spam, qui se chargent de filtrer les appels indésirables. C'est le cas d'Orange Téléphone, le service spécialisé de l'opérateur historique, et de Préfixe bloqueur, une application développée par un boucher énervé par ces sollicitations incessantes. Nous avons trouvé une autre jeune pousse gratuite et sans publicité, disponible sur Android et iOS. Nous avons pu la tester pendant plusieurs mois, et le résultat est vraiment satisfaisant.

Cette application mobile, c'est Saracroche – un nom fort bien trouvé ! Son principe est extrêmement simple, puisqu'elle bloque tous les numéros de téléphone utilisant des préfixes connus pour le spam (0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948, 0949) ainsi que certains opérateurs réputés pour ces pratiques. Vous pouvez aussi signaler d'autres numéros indésirables directement depuis l'application afin d'enrichir la liste. Lorsqu'un numéro est perçu comme un spam, l'appel est automatiquement rejeté, sans que rien ne s'affiche sur l'écran de votre smartphone. Il sera seulement notifié dans le journal d'appel, avec un petit pictogramme de blocage.

Saracroche opte pour une approche basée sur la simplicité, avec une interface minimaliste. Au premier lancement, l'écran indique que le bloqueur est inactif sur l'appareil. Il suffit alors, via un gros bouton rouge, de définir le service comme application par défaut. Rien de très compliqué donc ! Une fois que c'est fait, la page d'accueil affiche si le bloqueur est activé ou non, le nombre d'appels filtrés et un lien pour soutenir le développeur. Deux autres onglets permettent de signaler un numéro ou d'accéder aux réglages – où se trouve d'ailleurs une option qui permet de bloquer automatiquement les appels provenant de numéros masqués.

Mais qu'en est-il de la confidentialité des données et de la sécurité de l'application ? C'est bien simple, Saracroche ne collecte aucune donnée et ne diffuse aucune publicité. Dans un souci de transparence, le créateur de l'application a mis son code source sur GitHub, ce qui signifie qu'il est libre, modifiable et auditable par toute personne souhaitant vérifier sa sécurité ou l'améliorer. Que demander de plus ?