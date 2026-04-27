Cette carte en ligne vous dira si l'eau de votre robinet est contaminée par des polluants

PFAS, pesticides, nitrates … Des polluants invisibles contaminent l'eau du robinet dans de nombreuses communes françaises. Une carte basée sur des mesures officielles permet de vérifier la situation chez vous en quelques secondes.

Une eau limpide, sans odeur et sans goût suspect ne garantit rien. Une eau du robinet contaminée ne se voit pas. Pas de couleur étrange, pas d'odeur suspecte, pas de goût alarmant. Mais les polluants sont bien là. Pesticides, nitrates, PFAS ou perchlorates s'invitent parfois dans les réseaux d'eau sans que les habitants en soient informés – ou du moins, sans qu'ils sachent facilement où chercher cette information.

C'est précisément le problème qu'ont voulu résoudre deux organisations : l'association Générations Futures et le collectif de bénévoles Data For Good. Ensemble, ils ont conçu Dans Mon Eau, une carte interactive gratuite qui permet à n'importe qui de connaître, commune par commune, les niveaux de contamination de son eau potable. Les données affichées sont les résultats des analyses officielles réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau potable, mené par les Agences Régionales de Santé (ARS). La carte couvre cinq familles de polluants : pesticides, nitrates, PFAS, Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) et perchlorates.

Le site présente les résultats par unité de distribution (UDI), c'est-à-dire le réseau de canalisations au sein duquel la qualité de l'eau est considérée homogène. Il distingue aussi deux types de seuils : les limites réglementaires officielles, dont le dépassement rend l'eau "non conforme", et des limites sanitaires recommandées par les autorités de santé, au-delà desquelles l'eau ne devrait tout simplement pas être consommée.

© Dans Mon Eau

Les chiffres qu'agrège la carte donnent le vertige. Au 29 août 2025, des pesticides sont retrouvés dans près d'un tiers des réseaux de distribution d'eau potable en France, et 5,7 % des unités de distribution sont en non-conformité. Du côté des nitrates, 167 unités sont actuellement en dépassement de la limite de qualité réglementaire, et les statistiques globales ne s'améliorent pas depuis 2020. Dans les Ardennes, la consommation d'eau est carrément interdite dans une douzaine de communes à cause des PFAS, et dans la région lyonnaise, des tests sanguins ont été lancés chez des habitants pour mesurer d'éventuels impacts sur la santé.

Sur les PFAS justement, une campagne nationale de l'Anses menée entre 2023 et 2025 a révélé que le TFA – acide trifluoroacétique – est détecté dans 92 % des prélèvements d'eau distribuée au robinet. Ce polluant n'est pas encore inclus dans les données de Dans Mon Eau, ce qui signifie que la réalité de terrain est probablement plus préoccupante que ce que la carte affiche.

À noter : au moment de la rédaction de cet article, le site Dans Mon Eau traverse une période de gel de ses données. Le ministère de la Santé a suspendu l'actualisation des données en raison d'erreurs identifiées – des analyses étaient associées à des réseaux de distribution alors qu'elles concernaient une eau qui n'est plus distribuée au robinet. Aucune nouvelle donnée n'est mise en ligne jusqu'à correction.

Pour connaître les résultats les plus récents, le site du ministère de la Santé constitue la source officielle de référence. En France, l'eau du robinet est l'un des aliments les plus contrôlés, et ce dossier permet d'accéder aux données du suivi sanitaire permanent. La mairie peut également communiquer les derniers résultats d'analyse pour les abonnés qui en font la demande. Deux outils complémentaires, donc : l'un pour comprendre et visualiser, l'autre pour accéder aux données les plus fraîches.