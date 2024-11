Cette appli gratuite bloque les démarcheurs - elle a été développée par… un boucher fâché !

Marre que votre téléphone sonne tout le temps à cause des démarcheurs téléphoniques ? Un jeune boucher, agacé par ce harcèlement, a mis au point une appli gratuite pour que votre smartphone reste silencieux face aux sollicitations.

Le démarchage téléphonique est une véritable plaie. Un opérateur qui vous propose de nouveaux forfaits, un prétendu expert en économies d'énergie qui vous incite à réaliser des travaux, un organisme de formation qui veut vous faire profiter de votre CPF… Tous les prétextes sont bons pour vous harceler et vous avoir à l'usure. Et même si des mesures ont déjà été prises par le Gouvernement pour limiter les désagréments, le problème est loin d'être réglé. Et cela ne va pas aller en s'améliorant avec tous les piratages qui ont eu lieu ces derniers temps, qui ont abouti à des vols de quantités phénoménales de données personnelles.

Ce calvaire, Ryan Moreau, un jeune boucher rouennais de 23 ans, l'a lui aussi subi. Un jour, alors qu'il discutait avec ses collègues de ces démarchages téléphoniques pénibles, ces derniers lui ont suggéré de développer une application, étant donné son intérêt pour le codage et la tech. Qu'à cela ne tienne, le voilà lancé ! Le jeune homme passe plus de deux mois dans sa chambre à maîtriser le langage JAVA et à coder son outil, avant de l'inscrire à la boutique d'applications de Google, ce qui a pris du temps.

De ce travail acharné est née l'application Préfixe bloqueur, téléchargeable gratuitement sur le Google Play Store. Elle se distingue par sa capacité à bloquer automatiquement les appels provenant de numéros associés aux sociétés de démarchage. Elle va même plus loin que les applications similaires car elle bloque directement les numéros suspects.

© Ryan Moreau

Cité par Paris Normandie, Ryan Moreau explique ainsi : "Mon appli ne fait pas que signaler qu'un appel est vraisemblablement du démarchage mais bloque l'appel et ne déclenche pas la sonnerie du téléphone. En plus, elle est réglable et peut bloquer des appels et des numéros à la demande." Car "Préfixe bloqueur" exploite la particularité des préfixes français attribués aux sociétés de démarchage selon la loi. Cependant, le jeune boucher reconnaît que certaines entreprises utilisent des numéros commençant par 06 et 07 pour passer entre les mailles du filet – car, contrairement à ce qu'on pense, l'utilisation de ces préfixes n'est pas interdite par la loi, elle est seulement limitée à certaines conditions.

L'application compte déjà plus de 10 000 téléchargements sur le Play Store. Les utilisateurs semblent visiblement satisfaits puisqu'elle obtient l'excellente note de 4,8 sur 5. Un usager commente : "Enfin une application qui fonctionne en bloquant par préfixe ! [...] Il y a deux ou trois types de préfixes que je voulais bloquer, avec cette appli c'est chose faite et ça fonctionne parfaitement. Grand bravo et merci."

Pour la suite, le jeune homme espère créer une application permettant de bloquer les SMS frauduleux, mais aussi développer un jeu vidéo de piraterie. Il n'a toutefois pas pour l'instant envie de quitter sa profession de boucher, même s'il ne s'interdit pas de changer dans les années à venir si une belle occasion se présentait. On lui souhaite bon courage pour la suite !