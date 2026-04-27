Ce bug bloque complètement votre smartphone Samsung - Et vous devez payer pour le déverrouiller

Des utilisateurs de téléphones Samsung sont victimes d'un étrange bug qui verrouille totalement leur appareil. Le hic, c'est que le code pour le débloquer est payant et que l'opération efface toutes leurs leurs données personnelles !

L'association 60 millions de consommateurs alerte sur un dysfonctionnement qui touche certains smartphones de la marque Samsung, provoquant un blocage total de l'appareil après la saisie du code PIN habituel. Face à ce problème, les utilisateurs se tournent vers le constructeur. Or, la seule solution qu'il leur propose est une réinitialisation d'usine. Une opération qu'ils doivent non seulement payer de leur poche, mais qui en plus supprime absolument toutes leurs données du téléphone.

Blocage Samsung : un effacement total des données personnelles

Tout commence lorsque l'utilisateur d'un smartphone Samsung entre son code PIN, comme il le fait habituellement. Sauf que, cette fois, l'appareil lui demande un mot de passe inconnu, composé d'au moins quatre caractères, dont une lettre. Bien évidemment, il ne le connait pas, puisqu'il ne l'a jamais défini. Et impossible de le modifier, de qui rend le smartphone inutilisable.

Face à cette situation, le client se tourne naturellement vers le service après-vente du constructeur. Cependant, celui-ci ne propose pas de solution directe et l'oriente plutôt vers un réparateur professionnel. Selon plusieurs témoignages concordants de techniciens, notamment à Lyon et en région parisienne, ce problème survient régulièrement, souvent à la suite d'une mise à jour du système. Il ne concerne pas un modèle spécifique, mais peut affecter différentes gammes d'appareils, notamment les séries A, S et Z.

Pour résoudre ce blocage, il existe deux options. Dans de rares cas, lorsque les empreintes digitales ou le visage de l'utilisateur ont été préalablement enregistrés, la reconnaissance biométrique permet de retrouver l'accès au téléphone. Mais dans la grande majorité des situations, cette option d'identification n'est pas configurée.

Dans ce cas-là, la seule solution consiste à procéder à une réinitialisation d'usine. Cette manipulation remet l'appareil dans son état initial, comme lors de sa sortie d'emballage. Elle est généralement facturée entre 20 et 60 euros, selon le modèle et le réparateur choisi. Somme que, bien évidemment, l'utilisateur doit payer de sa poche.

Mais comme si cela ne suffisait pas, cette opération possède un inconvénient majeur : elle efface l'intégralité des données stockées sur le téléphone. Contacts, photos, vidéos et autres fichiers personnels disparaissent définitivement s'ils n'ont pas été sauvegardés ailleurs préalablement. Pour certaines personnes, cette perte représente un grave préjudice. De nombreux clients n'ont pas tardé à exprimer leur mécontentement en ligne, dénonçant l'absence de prise en charge par le fabricant. Les réparateurs eux-mêmes estiment que le constructeur devrait assumer les conséquences de ce bug et couvrir les frais de déblocage. Mais ce n'est pas le cas…

Blocage Samsung : que faire si vous êtes touché par le bug ?

Que faire si vous êtes victime de ce bug ? Malheureusement, vous ne pouvez rien faire pour récupérer vos données, qui sont perdues à jamais. Mais il existe tout de même un recours juridique. Si votre smartphone a été acheté neuf il y a moins de deux ans, il bénéficie encore de la garantie légale de conformité.

Dans ce cadre, vous pouvez demander au vendeur le remboursement des frais engagés pour la réinitialisation, en adressant une demande formelle par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Vous pouvez également tenter de réclamer une compensation financière pour le préjudice moral lié à la perte des données.

En revanche, si l'appareil a plus de deux ans, la situation se complique. Vous devez alors invoquer la garantie des vices cachés, ce qui implique de prouver que le défaut est imputable au fabricant. En effet, selon l'article L. 217-8 du code de la consommation, "en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat".

Malheureusement, cette démarche est difficile à mener et réduit fortement vos chances d'obtenir réparation. Si vous ne parvenez pas à trouver un accord avec Samsung, vous pouvez essayer de saisir gratuitement un médiateur. Vous trouverez ses coordonnées dans les conditions générales du professionnel, ce qui vous permettra alors d'engager une procédure de réclamation en ligne.