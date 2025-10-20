Prime Video, Airbnb, Canva, Fornite… Des milliers de sites inaccessibles à cause d'une panne d'Amazon

Une énorme panne a frappé Amazon Web Services, perturbant une multitude de services en ligne et de sites Web ce lundi 20 octobre 2025. Snapchat, Fortnite, Canva, Roblox et Signal figuraient parmi les plateformes les plus touchées.

[Mis à jour lundi 20 octobre à 19 h 30] C'était la panique sur Internet ce matin ! Une panne géante a touché Amazon Web Services à partit de 8 h 30 ce lundi 20 octobre. En conséquence, de nombreux sites et services sur Internet ont rencontrent des problèmes. En plus des services Amazon (Ring et Prime Video notamment), des plateformes comme Canva, Signal, Snapchat, myCanal ou encore Duolingo étaient touchées, de même que de nombreux jeux vidéo en ligne (Apex Legends, Pokémon Go, Fortnite, Clash Royale, Rocket League...). Les opérateurs comme Orange, Free et SFR rencontraient également des problèmes. Un simple tour sur la plateforme DownDetector permettait de réaliser l'ampleur de la panne.

Panne Amazon Web Services : des milliers de plateformes touchées

Les premiers concernés par cette panne ont été bien évidemment les services d'Amazon, comme Prime Video et Ring. De nombreux internautes rencontrent également des problèmes avec le site officiel d'Amazon, bien que nous n'ayons eu aucun problème pour nous connecter de notre côté. Parmi la montagne de services tiers touchés, on comptai :

Airbnb

Among Us

Apex Legend

Bouygues Telecom

Canva

Clash of Clans

Clash Royale

Cloudflare

Coinbase

Duolingo

EA

Epic Games Store

Flickr

Fortnite

Free

Orange

Perplexity

PlayStation Network

Pokémon Go

Prime Video

Roblox

Rocket League

SFR

Signal

Slack

Snapchat

Steam

Strava

Tinder

Xbox Network

Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Notons que plusieurs services Apple, comme Apple TV, Apple Music et l'App Store, sont également impactés.

Plusieurs de ces plateformes ont indiqué sur X que le problème venait d'Amazon Web Services. Sur son site web officiel, le géant du e-commerce a indiqué avoir pris connaissance d'un incident : "Nous confirmons une augmentation des taux d'erreur et des latences pour plusieurs services AWS dans la région US-EAST-1. Ce problème pourrait également affecter la création de dossiers via le Centre de support AWS ou l'API de support. Nous travaillons activement à atténuer le problème et à en comprendre la cause profonde."

Amazon a ensuité déclaré sur son site Web avoir trouvé l'origine de la panne, indiquant que le souci venait d'un problème DNS sur l'une des bases de données. Les équipes techniques ont rapidement pris les choses en main et la situation s'est progressivement améliorée au fil de la journée. Mais tout n'est pas rentré dans l'ordre pour autant, et certains services restent inaccessibles en début de soirée. Il faudra sans doute attendre mardi pour que revienne à la normale. Une chose est sûre : Amazon Web Services et ses multiples clients se souviendront longtemps de ce lundi noir.