OpenAI déploie enfin son système de contrôle parental pour ChatGPT 

Pointé du doigt pour ses dérives, notamment auprès des plus jeunes, OpenAI déploie enfin un système de contrôle parental pour ChatGPT. Au programme : des fonctions désactivées, des heures de calme et des notifications de sécurité.

Nous l'attentions avec impatience, et le voici enfin : le système de contrôle parental arrive dans ChatGPT ! Car, depuis son lancement en novembre 2022, l'IA a été critiquée à de nombreuses reprises. Récemment, deux parents américains ont pointé du doigt l'agent conversationnel d'OpenAI, expliquant que celui-ci aurait joué un rôle dans le suicide de leur enfant de 16 ans. Selon les proches de la victime, le chatbot aurait contribué à l'isolement social de l'adolescent avant de l'encourager à mettre fin à ses jours en lui fournissant des instructions détaillées pour y parvenir. Et il ne s'agit pas là d'un cas isolé.

Face à cette problématique, OpenAI a décidé de ne pas rester les bras croisés et, dans un billet de blog publié le mardi 2 septembre 2025, l'entreprise avait promis à ses utilisateurs l'intégration d'un système de contrôle parental. Dans un post sur X, elle annonce avoir commencé son déploiement le 29 septembre dans la version Web de ChatGPT, et le fera prochainement dans l'application mobile.

Contrôle parental dans ChatGPT : des comptes liés et de nouveaux garde-fous

Avec ce nouveau système, les parents vont pouvoir paramétrer l'utilisation de l'IA par leur enfant en liant leur compte à celui de leur progéniture. Pour rappel, seuls les utilisateurs de plus de dix-huit ans ou de plus de treize ans avec un accord parental peuvent échanger avec ChatGPT. Pour cela, il faut se rendre dans les réglages, en dessous de "Compte", puis cliquer sur "Ajouter un membre de la famille". L'adolescent n'a alors plus qu'à accepter l'invitation.

© OpenAI

Avec ce nouveau système, les parents vont pouvoir activer de nouvelles protections contre les contenus sensibles, notamment les contenus explicites, les défis viraux et les jeux de rôle sexuels. Ils auront la possibilité de désactiver ce paramètre, mais pas leurs enfants. Autre nouveauté très rassurante pour les parents : les parents vont pouvoir activer ou désactiver certaines fonctions de base, telles que l'historique des conversations, la mémoire du chatbot – qui lui permet de se souvenir des discussions pour réutiliser certains éléments dans les échanges futurs –ou encore l'utilisation des données pour l'entraînement de l'IA.

Enfin, ils vont pouvoir imposer des "heures de calme" durant lesquelles l'IA ne peut être utilisée, et bloquer des fonctions comme le mode vocal, la génération et l'édition d'image. En revanche, il leur sera impossible d'accéder aux échanges entre l'IA et l'adolescent.

Contrôle parental dans ChatGPT : une protection très attendue

Le dernier ajout, et pas des moindres, concerne des signaux d'alerte en cas de besoin. Si ChatGPT détecte que l'adolescent est en situation de détresse (pensées suicidaires, etc.), l'intelligence artificielle préviendra ses parents, par le biais d'un SMS, d'une notification push ou d'un courriel. "Des avis d'experts guideront cette fonction afin de renforcer la confiance entre les parents et les adolescents", a précisé le groupe américain dans son précédent communiqué.

© OpenAI

Notons toutefois que "les parents n'ont pas accès aux conversations de leur adolescent, excepté dans de rares cas où notre système et nos examinateurs qualifiés détectent des signes potentiels de risque grave pour la sécurité, mais uniquement avec les informations nécessaires à la sécurité de leur adolescent", a assuré OpenAI sur une page de ressources adressée aux responsables légaux. Il ne reste plus qu'à attendre pour voir si le contrôle parental mis en place est réellement efficace. En parallèle, l'entreprise continue de mettre en place un système de prédiction de l'âge (voir notre article).