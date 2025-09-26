ChatGPT Pulse : l'assistant IA qui vous "briefe" dès le matin

OpenAI lance ChatGPT Pulse, une nouvelle fonction où le chatbot prépare chaque matin, de façon proactive, un condensé d'informations personnalisées pour bien démarrer la journée, tel un véritable assistant !

Avec près de 700 millions d'utilisateurs hebdomadaires, ChatGPT s'impose progressivement comme l'un des plus grands succès technologiques de la décennie. C'est bien simple, le chatbot est parvenu à devenir un véritable réflexe pour une partie croissante de ses utilisateurs. Pour OpenAI, l'enjeu est désormais clair : capitaliser sur cet engouement et pousser ces derniers à passer toujours plus de temps sur la plateforme. Et, pour cela, l'entreprise a trouvé une idée !

Dans un billet de blog, OpenAI annonce le lancement de ChatGPT Pulse, un flux d'informations généré automatiquement et adapté à l'utilisateur, en se basant sur l'historique des conversations, ses préférences ou encore ses applications connectées. Chaque matin, l'IA livrera des cartes thématiques, qu'il s'agisse d'actualités susceptibles de l'intéresser, de rappels, de conseils pratiques ou de suggestions de choses à faire dans la journée.

ChatGPT Pulse : une IA proactive qui travaille la nuit

ChatGPT Pulse fonctionne la nuit, en tâche de fond, en compilant les données issues de l'historique des discussions, des retours de l'utilisateur et des différents services connectés, comme Gmail ou Google Agenda. Le lendemain matin, l'IA propose alors, par le biais d'une notification, plusieurs cartes visuelles thématiques, dans lesquelles elle peut, par exemple proposer un agenda de réunions, rappeler un rendez-vous ou souhaiter un bon anniversaire à tel ami, suggérer de prendre un parapluie au vu de la météo pluvieuse, proposer des réponses à certains mails présélectionnés, suggérer un menu pour le repas du soir ou encore donner les résultats sportifs de la veille.

© OpenAI

L'utilisateur peut les parcourir rapidement ou les ouvrir pour plus de détails et, s'il le désire, demander des précisions, indiquer précisément ce qu'il veut recevoir ou personnaliser progressivement la fonction via un pouce levé ou baissé. Chaque mise à jour est disponible uniquement pour la journée, sauf si l'utilisateur l'enregistre comme discussion ou pose une question complémentaire, ce qui l'ajoute à son historique de conversation.

ChatGPT Pulse se distingue des autres outils lancés jusqu'à présent par OpenAI par son anticipation. L'IA n'attend plus que l'internaute saisisse une requête et vienne donc interagir avec elle, mais va proposer d'elle-même de poursuivre la conversation sur un sujet donné ou tenter de prendre les devants. Mais Pulse n'est que la première étape d'une ambition bien plus grande. À terme, OpenAI souhaiterait faire de ChatGPT un assistant encore plus agentique, capable non seulement de proposer des informations, mais aussi d'agir automatiquement.

© OpenAI

En attendant, ChatGPT Pulse est lancé aux États-Unis et sur la version smartphone de l'application uniquement. Ce premier test reste limité, puisqu'il est pour l'instant réservé aux abonnés Pro, facturés 229 euros par mois. L'entreprise explique cette décision par la lourde consommation de ressources informatiques nécessaire pour générer ces rapports nocturnes. La technologie doit encore être optimisée avant un déploiement plus large. La fonction devrait toutefois être étendue aux abonnés Plus, à 23 euros par mois, par la suite.