WhatsApp peut enfin traduire les messages rédigés dans d'autres langues

Bonne nouvelle si vous discutez avec des correspondants étrangers sur WhatsApp : l'appli peut désormais traduire immédiatement des messages rédigés dans d'autres langues, y compris dans les groupes.

WhatsApp met en contact pas moins de trois milliards de personnes, disséminées dans plus de 180 pays, et leur permet d'échanger quotidiennement où qu'elles soient. Toutefois, la messagerie instantanée Meta n'est jamais parvenue à faire tomber la barrière de la langue. En effet, malgré toutes les fonctions dont dispose l’application, l'absence d'une option en particulier se fait cruellement ressentir, empêchant tout ce petit monde de mieux se comprendre : la traduction. Pour pouvoir échanger avec un destinataire parlant une autre langue, les utilisateurs n'ont pas d'autre choix que de copier-coller les messages dans un outil externe, ce qui est loin d'être ergonomique, fait perdre un temps précieux et peut être rédhibitoire pour certains. Mais ça, c'était avant ! Dans un billet de blog, Meta annonce le déploiement d'une fonction de traduction au sein de WhatsApp.

© Meta

Traduction WhatsApp : une fonction plus poussée sur Android

Désormais, traduire un message dans WhatsApp est remarquable de simplicité. Il suffit de faire un appui long sur un message, de choisir l'option "Traduire" et de sélectionner une langue de sortie. La fonction est proposée pour les discussions individuelles, pour les groupes et pour les chaînes. Notons que la version Android possède un avantage considérable par rapport à iOS, puisqu'il est possible d'activer la traduction pour l'ensemble du fil de discussion, y compris les messages entrants à venir ! Cette traduction étant réalisée en local, sur le smartphone donc, personne ne peut les lire, pas même WhatsApp. Tout reste donc entre les correspondants.

Pour l'instant, la version Android de l'application prend uniquement en charge les traductions en six langues : l'anglais, l'arabe, le portugais, l'hindi, l'espagnol et le russe. En revanche, la version iOS est compatible avec 19 langages. L'offre sera ensuite élargie. De quoi permettre à Meta de rattraper son retard sur son concurrent Google, qui est bien avancé en ce qui concerne la traduction IA en temps réel.