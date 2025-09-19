Gemini s'installe dans Google Chrome pour vous assister dans votre navigation

Google intègre progressivement Gemini au sein de son navigateur Chrome. L'IA pourra lire les pages Web, comparer les onglets, remplir automatiquement le panier de courses ou encore prendre des rendez-vous.

Ces derniers temps, les navigateurs Web "boostés à l'IA" se multiplient comme des petits pains, à l'image de Dia, lancé cet été par The Browser Company, ou encore Comet de Perplexity. Google, fer de lance dans le domaine de l'intelligence artificielle, ne pouvait décemment pas se laisser distancer. Pourtant, le géant du numérique ne proposait pas encore une véritable intégration de Gemini sur Chrome. C'est désormais chose faite !

Bien sûr, Google permettait déjà d'invoquer Gemini dans le navigateur, mais cela restait très basique. Dans un billet de blog, l'entreprise annonce l'arrivée de plusieurs fonctions basées sur Gemini dans Chrome, notamment pour accomplir des tâches à la place de l'utilisateur, dans la dernière mise à jour de Chrome pour Windows et macOS. Elle en profite également pour améliorer la sécurité des internautes face aux escroqueries.

Gemini dans Chrome : un véritable assistant à tout faire au quotidien

En premier lieu, Google intègre dans le navigateur un bouton dédié à Gemini, afin de pouvoir utiliser le chatbot sans avoir à changer d'onglet. L'internaute peut alors lui poser des questions ou lui donner des instructions par rapport aux onglets ouverts. Par exemple, l'IA est capable d'en comparer plusieurs afin de trouver le vol au meilleur prix, ou pour planifier des vacances. L'IA est également capable de retrouver une information précise au sein d'une multitude d'onglets, ou encore de retrouver une page Web précédemment consultée à partir de l'historique, via des prompts comme "Quel était le site web sur lequel j'ai vu le bureau en noyer la semaine dernière ?" ou "Quel était ce blog que j'ai lu sur les achats de rentrée ?"

© Google

Bien évidemment, Gemini sur Chrome intègre les différents services Google, comme Calendrier, YouTube et Maps. Ainsi, il sera possible de demander à l'IA de planifier des réunions, de consulter la localisation ou de programmer un événement sur l'agenda Google sans avoir à changer d'onglet.

Dans les prochains mois, Google va faire de Gemini une IA agentique, c'est-à-dire capable de prendre le contrôle de la cession de l'utilisateur pour effectuer des tâches à sa place. Par exemple, il peut prendre rendez-vous chez le coiffeur, effectuer une réservation dans un restaurant ou encore remplir un panier en fonction d'une liste de courses donnée ou reçue par mail. Bien sûr, l'utilisateur garde la main sur la validation des commandes.

© Google

Enfin, l'omnibox (la barre d'adresses du navigateur) va intégrer directement le mode IA, une sorte de mélange entre un moteur de recherche traditionnel et un chatbot. Ce mode permet de poser des questions plus longues et plus complexes et d'obtenir une réponse IA pertinente. Cela permet par exemple de poser facilement des questions complémentaires et d'approfondir ses recherches sur le Web. L'omnibox va également suggérer des suggestions de recherche selon la requête saisie.

© Google

Gemini sur Chrome : de nouvelles fonctions pour une meilleure sécurité

Mais Google compte aussi utiliser l'IA pour mieux garantir la sécurité des utilisateurs de Chrome grâce à Gemini Nano. Le mode Protection renforcée de la Navigation sécurisée l'utilise déjà pour identifier les arnaques au support technique qui tentent d'inciter à télécharger des logiciels malveillants. Cette protection sera bientôt étendue pour bloquer également les sites qui utilisent de faux virus, de faux cadeaux publicitaires ou des loteries bidons pour piéger les internautes.

© Google

Depuis un moment, Chrome embarque une fonction de détection des notifications potentiellement indésirables et offre la possibilité de les consulter ou de se désabonner. Depuis son déploiement, Google a réduit "d'environ 3 milliards par jour" le nombre de notifications non souhaitées reçues par les utilisateurs sur Android. C'est énorme ! Le navigateur va désormais utiliser l'IA pour apprendre les préférences de l'utilisateur et prendre en compte des signaux comme la qualité d'un site. Lorsque le navigateur estimera que l'internaute a peu de chance d'accepter une notification, il présentera les demandes d'autorisation de manière moins intrusive.

© Google

Enfin, il améliore son système de remplissage automatique des formulaires d'identification et de mots de passe. Jusqu'ici, le navigateur alertait de façon proactive si l'un des mots de passe était compromis. Désormais, l'IA proposera de modifier en un clic ceux qui le sont sur les sites compatibles, comme Coursera, Spotify, Duolingo ou encore H&M (voir notre article). Toutes ces nouveautés vont être disponibles de façon progressive au cours des prochains mois, mais uniquement en anglais et aux États-Unis dans un premier temps. Elles s'étendront à l'international par la suite, sans que l'on ait de calendrier précis.