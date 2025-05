Google Chrome va changer automatiquement les mots de passe compromis

Google améliore le gestionnaire de mots de passe de Chrome avec une nouvelle fonction. Elle alertera les utilisateurs lorsqu'un de leurs mots de passe est compromis et, surtout, leur permettra de le changer automatiquement.

On ne le dira jamais assez : pour se prémunir contre le piratage de ses comptes, il est crucial d'utiliser des mots de passe à la fois robustes et uniques. Une règle de sécurité élémentaire, mais qui n'est pas toujours simple à appliquer quand on doit jongler avec une multitude de codes d'accès… C'est précisément là qu'entrent en jeu les gestionnaires de mots de passe, des outils dédiés qui permettent de stocker et d'organiser tous ses mots de passe en toute sécurité, grâce à un seul mot de passe maître, facile à retenir.

Justement, Google Chrome en intègre un, Password Manager, qui les conserve avec le compte Google auquel ils sont associés, pour les saisir automatiquement dès qu'il faut se connecter à un compte particulier (messagerie, banque, administration, boutique en ligne, etc.). Pour plus de sécurité, le gestionnaire alerte déjà automatiquement l'utilisateur quand un de ses mots de passe est compromis. Google a profité de sa conférence annuelle Google I/O 2025 pour annoncer une amélioration afin de lui permettre de réagir plus rapidement.

© Google

Google Chrome : un gestionnaire de mots de passe plus réactif

"Lorsque Chrome détecte un mot de passe compromis lors de la connexion, le gestionnaire de mots de passe de Google propose à l'utilisateur de le corriger automatiquement", indique Google dans un article de blog. "Sur les sites Web compatibles, Chrome peut générer un mot de passe sécurisé de remplacement et le modifier automatiquement pour l'utilisateur". Ce dernier gardera quand même un minimum de contrôle, puisqu'il devra donner son consentement pour que le mot de passe compris soit changé.

Cette nouveauté devrait permettre aux internautes d'être plus réactifs, de moins remettre la manipulation à plus tard, et donc d'éviter de potentiels piratages et fuites de données. Google n'a pour le moment pas donné de date précise quant au lancement de cette fonction, mais elle devrait arriver plus tard dans l'année. Les développeurs sont d'ores et déjà invités à préparer leur site Web et leurs applications mobiles pour accueillir ce changement.