Microsoft Edge sur Android débloque gratuitement les fonctions de YouTube Premium

Sur la version Android de son navigateur Edge, Microsoft a intégré des options pour bloquer les publicités et profiter de la lecture en arrière-plan des vidéos YouTube. Des fonctions en principe réservées aux abonnés à la formule payante Premium…

Microsoft met le paquet pour améliorer Edge. Alors que le géant de la tech a récemment optimisé les performances de son navigateur – notamment pour que celui-ci soit encore plus performant et plus rapide sur des ordinateurs moins puissants –, l'entreprise a développé une nouvelle fonction qui risque de faire beaucoup de bruit.

Comme l'a relevé le site spécialisé Android Authority, Microsoft a mis au point une option sur Android permettant aux utilisateurs de bloquer les publicités et d'autoriser la lecture en arrière-plan des contenus vidéo. Plus concrètement, les internautes pourront désormais verrouiller l'écran de leur téléphone et continuer à écouter des vidéos. Une fonction très utile qui ne devrait pas plaire du tout à Google, puisqu'elle était réservée aux utilisateurs de YouTube avec un compte payant Premium.

Microsoft Edge offre les avantages de YouTube Premium aux utilisateurs Android

Selon les tests réalisés par nos confrères de Windows Central, si vous passez par le navigateur Edge, vous pouvez verrouiller votre téléphone ou passer à une autre application sans que cela perturbe la lecture de la vidéo. Vous n'aurez plus accès à l'image, certes, mais vous pourrez toujours profiter du son. Une excellente nouvelle, surtout si vous aimez écouter de la musique ou des podcasts disponibles sur la plateforme de streaming de Google. L'autre gros point positif du travail réalisé par Microsoft est que le navigateur Edge est désormais équipé d'un bloqueur de publicités. En d'autres termes, cela signifie que vous pourrez profiter pleinement de YouTube… sans les innombrables publicités qui apparaissent au début et tout au long des vidéos que vous regardez.

À noter, le bloqueur de publicités et le lecteur de vidéo en arrière-plan ne sont pas activés par défaut sur le navigateur. Les fonctions, qui sont actuellement en cours de test sur la version Canary de Microsoft Edge, peuvent être paramétrées en quelques clics. Pour l'option concernant les contenus vidéo, téléchargez Microsoft Edge Canary dans le Play Store puis tapez "edge://flags" dans la barre de navigation. Une fois cette étape réalisée, vous devez rechercher le bouton "background" puis activer la fonction "Video Background Play".

Si vous souhaitez profiter du bloqueur de publicités, vous devez simplement activer l'extension Adblock Plus – présente nativement dans les paramètres d'Edge – puis redémarrer le navigateur. Une manière simple et efficace d'économiser l'abonnement Premium de YouTube, qui coûte 12,99 euros par mois pour la version individuelle et 29,99 euros par mois pour l'offre familiale. Reste à savoir si Google mettra à jour son service pour bloquer les nouvelles fonctions de Microsoft Edge, qui devraient être déployées dans les prochaines semaines.