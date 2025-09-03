Google Gboard permet désormais de modifier la taille des caractères du clavier

Pour rendre son incontournable clavier Gboard encore plus confortable, Google met en place une fonction permettant de changer la taille des caractères sur les touches virtuelles. Une option bien utile pour de nombreux de nombreux utilisateurs.

Décidément, Google a visiblement décidé de mettre le paquet pour optimiser Gboard, son clavier développé pour les appareils iOS et Android. Avec l'arrivée de la nouvelle charte visuelle Material 3 Expressive, dans son système d'exploitation Android 16, le géant de la tech a intégré à son clavier plusieurs améliorations visuelles, ainsi qu'une réorganisation des paramètres. Modifications de l'emplacement des suggestions du clavier, refonte de la section "Préférences", nouveaux raccourcis, réorganisation de l'onglet "Correction de texte"… le Gboard a fait peau neuve dans la version bêta 15.8.5 de l'application. Mais attention, Google n'a pas voulu s'arrêter en si bon chemin : l'entreprise a planché sur une option qui devrait améliorer grandement la clarté et la lisibilité pour les utilisateurs.

Clavier Gboard : voici comment changer la taille des caractères

Comme l'ont repéré nos confrères de 9to5google, Google a travaillé sur une fonction permettant de modifier la taille de la police indépendamment des réglages d'Android. Pour rappel, l'apparence de Gboard dépendait jusqu'à présent des paramètres d'affichage du smartphone. Un choix qui limitait grandement les options de personnalisation. Cependant, Google a cette fois apporté son propre réglage dans la dernière version bêta (15.9) de Gboard.

Pour le modifier, rendez-vous dans les paramètres de l'application puis dans la section "Préférences". Ici, vous pouvez cliquer sur le bouton Taille de police. Par défaut, la fonction est activée sur "Adapter au système", ce qui laisse la configuration classique. Toutefois, il est désormais possible de la désactiver et de modifier la taille des caractères. Vous pouvez en effet les réduire, en baissant à 85% ou les agrandir, en augmentant le curseur jusqu'à 200%.

© 9to5Google

Cette option, très utile pour les utilisateurs qui se plaignaient du manque de visibilité, affecte la quasi-totalité des éléments présents sur le clavier : lettres, chiffres, icônes, etc. Seuls les emojis conservent leur taille d'origine. À noter, lorsque vous modifiez la taille des caractères sur Gboard, une notification indiquant "Taille de police du clavier mise à jour" devrait apparaître sur votre smartphone. Pour l'instant, la mise à jour qui apportera cette option est encore en développement et sera déployée dans les prochaines semaines. Vous devez donc patienter encore un peu avant de pouvoir personnaliser la taille des caractères sur votre clavier Google.