Paramètres, raccourcis : le clavier de Google Gboard fait peau neuve

Comme les autres applications de Google, le clavier virtuel pour Android a droit lui aussi à quelques petites améliorations. La suggestion de mots a changé d'apparence et les paramètres ont été réorganisés.

Décidément, Google est en forme en ce moment ! Alors qu'il vient tout juste de sortir ses Pixel 10 et de rendre Google Vids accessible aux utilisateurs gratuits, le géant du numérique est en train de transformer en profondeur du design de son système d'exploitation avec le déploiement d'Android 16. Toutes ses applications adoptent donc la nouvelle charte visuelle Material 3 Expressive, tout en bénéficiant de nouvelles fonctions. Après Gmail, Téléphone, Photos ou encore Messages, c'est au tour de Gboard, le clavier virtuel de l'entreprise installé par défaut sur les appareils Android, d'y avoir droit. En effet, nos confrères de 9to5google ont découvert plusieurs améliorations visuelles, ainsi qu'une réorganisation des paramètres.

Gboard : des paramètres réorganisés et de nouveaux raccourcis

Désormais, les suggestions du clavier sont placées dans des bulles en forme de pilule plutôt que dans des rectangles arrondis. Ceci s'applique à la fois aux suggestions de collage classiques du presse-papiers et aux fonctions comme Magic Cue – Aide magique – et Pixel Screenshots – Captures Pixel sur la série Pixel 10. Cette nouveauté est disponible auprès du grand public dans la version 15.8.4 de l'application.

© 9to5google

Mais la plus grande modification concerne les paramètres, et plus particulièrement la section "Préférences". Plusieurs modifications ont été apportées aux titres et aux descriptions, et de nouvelles sections ont été ajoutées. Ainsi, la partie "Disposition" permet maintenant d'activer ou de désactiver la barre de suggestions, ce qui se faisait avant depuis une autre page. De plus, les raccourcis incluent désormais des options comme l'ajout automatique d'un point avec un double espace, la gestion de la ponctuation ou encore la sensibilité du geste de balayage. Quant à la section "Appui sur les touches", elle centralise le son, le volume et la vibration du clavier, ainsi que la fenêtre contextuelle de la clé, la durée du toucher et du maintien, et l'icône de l'application.

© 9to5google

Enfin, la section "Correction de texte" devient "Correction et suggestions", et se divise désormais en quatre parties : corrections automatiques, orthographe et grammaire, suggestions, et outils d'écriture (sur Pixel 10 et QPR2 bêta, en remplacement de Relecture). Un nouvel interrupteur permet aussi d'activer et de désactiver la fonction "Suggestions de mots : Afficher dans la bande de suggestions". Ces modifications sont disponibles dans la version bêta 15.8.5 de l'application et ne devraient pas tarder à arriver sur la version stable.