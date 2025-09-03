Gemini devient un professeur particulier avec le mode Apprentissage guidé

En cette rentrée scolaire 2025, Google ajoute un mode Apprentissage guidé à Gemini, un nouvel outil qui transforme l'IA en professeur particulier pour aider les élèves à apprendre et à réviser en réfléchissant vraiment.

Lorsque les IA génératives comme ChatGPT ou encore Gemini sont arrivées en France, elles ont rapidement conquis le cœur des internautes, et notamment des élèves, qu'ils soient collégiens, lycéens ou étudiants. Et pour cause : beaucoup y ont vu le moyen der gagner du temps et d'obtenir de meilleures notes sans fournir trop d'efforts, les plus fainéants se contentant même de recopier mot pour mot les réponses de leur chatbot préféré, sans chercher à réfléchir par eux-mêmes…

Même si ce système est redoutablement performant pour les synthèses ou les rédactions, il pose certains problèmes. Dans un devoir, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir la réponse, mais de comprendre le cheminement et la réflexion pour arriver à un résultat ou à une conclusion. Pour accompagner les étudiants et leur fournir des réponses plus complètes, ChatGPT, et plus récemment Gemini, se sont dotés d'un mode d'apprentissage spécial (voir notre article) qui permet de guider les élèves dans la résolution de leur devoir plutôt que de leur donner immédiatement une réponse. Une fonction qui arrive au bon moment, en cette période de rentrée 2025.

Apprentissage guidé de Gemini : un outil didactique

Dans un billet de blog, Google expliquait que le nouveau mode "Apprentissage guidé" de Gemini avait pour objectif de "créer une expérience d'apprentissage plus dynamique et efficace" pendant laquelle "la participation par le biais de questions approfondies et ouvertes" était encouragée. "L'objectif est de vous aider à acquérir une compréhension approfondie au lieu de vous contenter d'obtenir des réponses. L'apprentissage guidé décompose les problèmes étape par étape et adapte les explications à vos besoins – tout cela pour vous aider à acquérir des connaissances et des compétences", annonçait le géant de la tech.

Plus concrètement, Gemini peut désormais se transformer en professeur particulier en aidant les élèves à réviser de manière ludique et participative. Pour utiliser cette option, qui se déploie pour tout le monde en France, les élèves sont invités à envoyer dans Gemini les notes qu'ils ont prises pendant un cours. Une fois cette étape réalisée, ils peuvent demander au chatbot de générer des fiches de révision ou des cartes mémos pratiques mettant en exergue les points clés, de créer des exercices et des quiz pour s'entraîner, mais également de produire des images en 3D pour mieux comprendre certaines notions grâce à un schéma interactif.

Pour les dissertations et autres exercices de rédaction, le mode Apprentissage guidé propose également un service très intéressant. Désormais, l'IA peut vous donner quelques éléments de réflexion pour élaborer un plan et ainsi vous aider à identifier les grands axes du sujet à traiter. Attention cependant, ces nouvelles fonctions ne sont pas actives par défaut : ce sont les élèves qui doivent demander à l'IA d'activer le mode apprentissage. Les étudiants qui cèdent à la facilité peuvent toujours directement demander les réponses aux devoirs sans s'embarrasser avec des explications ou des révisions. Reste à savoir si la nouvelle option de Gemini réussira à convaincre les élèves…