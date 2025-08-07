Après ChatGPT, Gemini se dote lui aussi d'un mode apprentissage pour les élèves

Gemini se transforme en professeur particulier avec un mode "Apprentissage guidé", spécialement conçu pour aider les élèves à résoudre les problèmes au lieu de simplement leur donner une réponse toute faite.

Dès leur lancement, les IA génératives comme ChatGPT et Gemini ont rapidement séduit les étudiants, qui y ont vu un moyen efficace de gagner du temps et d'obtenir de bonnes notes sans fournir trop d'efforts. Il suffit de leur soumettre les consignes d'un exercice pour qu'elles en fournissent une réponse toute prête à être recopiée. Redoutablement performant pour la rédaction de devoirs et de synthèses, l'intelligence artificielle produit parfois des textes si convaincants qu'ils deviennent indiscernables de ceux écrits par des humains — une situation problématique, au-delà même des questions d'éthique et de transparence.

Car, en procédant de la sorte, les étudiants ne font preuve d'aucune réflexion intellectuelle pour parvenir à la bonne réponse. Le cheminement est pourtant aussi important, si ce n'est plus, que le résultat ! Aussi, fin juillet, ChatGPT dévoilait un mode d'apprentissage spécial censé guider les étudiants dans la résolution de leur devoir plutôt que de leur donner immédiatement une réponse (voir notre article). Il n'en fallait pas plus pour que Google en fasse de même en intégrant à Gemini un mode Apprentissage guidé. Lorsque celui-ci est activé, l'IA se transforme alors en une sorte de professeur particulier.

© Google

Apprentissage guidé : quand Gemini se transforme en professeur particulier

Dans son billet de blog, Google explique vouloir "créer une expérience d'apprentissage plus dynamique et efficace". Pour cela, le mode Apprentissage guidé doit améliorer la compréhension des problèmes par les utilisateurs. "L'apprentissage guidé encourage la participation par le biais de questions approfondies et ouvertes qui déclenchent une discussion et permettent d'approfondir un sujet. L'objectif est de vous aider à acquérir une compréhension approfondie au lieu de vous contenter d'obtenir des réponses. L'apprentissage guidé décompose les problèmes étape par étape et adapte les explications à vos besoins – tout cela pour vous aider à acquérir des connaissances et des compétences", indique la firme de Mountain View.

Pour être plus efficace, Gemini pourra utiliser de nombreux supports pour aider l'utilisateur à apprendre, comme des images, des diagrammes et même des vidéos YouTube. En parallèle, l'IA de Google accueille d'autres fonctions qui seront certainement très utiles aux étudiants. Ainsi, il est désormais possible de créer des quiz pour réviser dans Canva, en personnalisant le nombre de questions ainsi que leur type (choix multiples ou réponse courte). Le chatbot peut également réaliser des fiches de révisions ou des guides d'étude à partir des résultats de ces interrogations. Mais attention, ces deux dernières fonctions ne sont disponibles que pour les utilisateurs ayant plus de 18 ans. Enfin, dans certains pays (États-Unis, Japon, Indonésie, Coréen et Brésil), Google rend son abonnement Google AI Pro gratuit pendant un an pour les étudiants.

Il s'agit là d'une excellente initiative de la part du géant de la tech. Cependant, il faudra toujours faire attention aux fameuses hallucinations dont souffrent régulièrement les IA génératives. Et il ne reste qu'à espérer que ce mode soit utilisé par les élèves, qui pourraient céder à la tentation du "vite fait, bien fait" en demandant les réponses aux devoirs sans s'embarrasser de toutes ces explications.