ChatGPT veut apprendre aux élèves à réfléchir avec son mode d'apprentissage

Critiqué pour sa tendance à donner les réponses aux élèves au lieu de les laisser réfléchir, ChatGPT se dote d'un mode "Étudier" spécialement conçu pour les guider dans la résolution de problèmes, comme un professeur particulier.

Dès son apparition, ChatGPT a su gagner le cœur des étudiants, qui y ont rapidement vu un gain de temps précieux ainsi que la possibilité d'obtenir une bonne note sans trop d'efforts. Il suffit en effet de donner les consignes de l'exercice au chatbot pour que celui-ci donne la bonne réponse, qu'il suffit alors de recopier. En plus, il se révèle si efficace pour rédiger les devoirs et les synthèses qu'il est parfois impossible de différencier ses créations de la production d'un humain : un sacré problème, et pas uniquement en matière d'éthique et de transparence.

Car, en procédant de la sorte, les étudiants ne font preuve d'aucune réflexion intellectuelle pour parvenir à la bonne réponse. Aussi, à quelques semaines de la rentrée scolaire, OpenAI annonce le déploiement prochain d'un mode "Étudier et apprendre", censé guider les étudiants dans la résolution de leur devoir plutôt que de leur donner immédiatement une réponse. Car, dans les études, le cheminement est aussi important que le résultat !

Mode Étudier de ChatGPT : une réponse aux inquiétudes des enseignants

Le principe du mode Étudier est simple : l'étudiant pose sa question dans une interface conversationnelle semblable à celle du mode classique de ChatGPT et le chatbot, au lieu de lui livrer immédiatement la réponse sur un plateau d'argent, va à la place l'aiguiller vers celle-ci. Par exemple, pour un problème du type "Un train quitte Paris à 8 h. Il roule à 70 km/h. Un autre train quitte Lyon à 10 h. Il roule à 100 km/h. À quelle heure vont-ils se croiser ?", l'IA va décomposer toutes les étapes du problème et poser des questions à l'utilisateur – questions qui sont bien évidemment "calibrées" pour son objectif et son niveau – pour le rendre proactif dans la résolution du problème. Un peu comme un professeur le ferait finalement !

Pour concevoir ce mode, OpenAI a collaboré avec des enseignants, des scientifiques et des experts en pédagogie. "Au lieu de faire le travail à leur place, ce mode encourage les élèves à réfléchir de manière critique à leur apprentissage", explique un des chercheurs de l'entreprise. Le mode Étudier va intégrer très prochainement les versions gratuite, Plus, Pro et Team de ChatGPT, puis celle de ChatGPT Edu. Attention, il faudra l'activer au préalable pour s'en servir, en sélectionnant "Étudier et apprendre" dans la section outils de ChatGPT. L'entreprise a d'ores et déjà prévu des améliorations, comme "des visualisations plus claires des concepts complexes ou comportant beaucoup de texte", "la définition d'objectifs et le suivi des progrès d'une conversation à l'autre" et "une personnalisation plus complète et adaptée au niveau et aux objectifs de chaque élève".

© OpenAI

L'intention d'OpenAI est plus que louable, mais, de son propre aveu, ce mode comporte des limites, à commencer par les fameuses hallucinations dont souffrent régulièrement les IA génératives. L'entreprise avoue en effet que ChatGPT peut faire preuve "d'un comportement incohérent et commettre des erreurs dans la conversation", même si elle assure que le risque est moindre, étant donné que l'IA décompose son raisonnement. Aussi, elle compte sur les retours des utilisateurs pour l'améliorer.

L'autre limite de ce mode, c'est qu'il est facultatif. Car s'il bien proposé aux élèves, rien ne dit qu'ils l'utiliseront pour travailler et apprendre quand il est si facile de copier-coller une réponse toute faite….