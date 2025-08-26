NotebookLM : l'outil de Google peut maintenant convertir vos documents en vidéo

Google permet désormais à NotebookLM, son outil en ligne gratuit capable de synthétiser des dizaines de sources et de documents à votre place, de générer des résumés vidéo en français. Une fonction bluffante !

Depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, qui a marqué le véritable coup d'envoi de la course à l'intelligence artificielle, Google s'emploie à glisser Gemini, son assistant polyvalent, dans l'ensemble de ses services pour asseoir son statut de maître incontesté de l'IA. Si certaines intégrations peuvent sembler gadgets, d'autres sont tout simplement bluffantes. C'est notamment le cas de NotebookLM, une plateforme de prise de notes dopée à l'intelligence artificielle, capable de condenser et d'analyser des dizaines de sources et de documents (voir notre article complet).

L'application, gratuite et proposée en français, se présente comme un service en ligne capable de générer des notes à partir des sources choisies par l'utilisateur : fichiers PDF, documents Google Docs (ou Office convertis) et même des pages Web entières. L'utilisateur peut ensuite les parcourir, les résumer ou les reformuler en langage naturel grâce à Gemini et accéder à bien d'autres fonctions. En somme, c'est l'un des outils d'IA les plus aboutis de Google.

L'une de ses fonctions les plus impressionnantes est "Résumé audio", qui génère des podcasts à deux voix à partir des documents présentés. Le mois dernier, l'outil avait ensuite accueilli "Résumé vidéo", capable de générer une présentation vidéo concise, agrémentée d'une voix off, d'images, de schémas et de diagrammes pertinents, mais la fonction n'était disponible qu'en anglais. Mais ce lundi 25 août, Google a rajouté la prise en charge de plus de 80 langues, dont le français.

© Google

NotebookLM : les résumés vidéo arrivent en français

Avec les résumés vidéo, NotebookLM permet d'obtenir en quelques minutes une présentation visuelle qui résume les énormes quantités de données fournies, qu'il s'agisse d'un cours, d'une conférence ou d'un mémoire. La vidéo reprend alors les concepts clés des sources pour faire gagner du temps aux utilisateurs. On peut même choisir dans les paramètres l'angle voulu en indiquant les axes principaux par écrit.

Pour générer des vidéos en français, il faut se rendre sur NotebookLM, à l'adresse "notebooklm.google". Il faut ensuite créer un nouveau carnet de notes, y ajouter ses documents et cliquer sur le bouton "Résumé vidéo". Il ne reste plus qu'à attendre que l'IA termine sa tâche, ce qui peut prendre un certain temps. Notons qu'un onglet de personnalisation permet de choisir la langue et de donner des instructions à l'IA. À la fin, on obtient une vidéo en haute définition (1 280 x 720 pixels). Le résultat est assez incroyable, notamment au niveau de la voix off, qui adopte vraiment une façon "orale" de parler, ne fait pas trop robotique, et se permet même des pointes d'humour !

Ce n'est pas la seule nouveauté ajoutée à NotebookLM. Google ajoute 80 nouvelles langues aux résumés audio. Les podcasts générés en celles-ci, y compris le français, seront désormais d'une qualité égale à celle des podcasts générés en anglais, ce qui n'était pas le cas avant. Le déploiement de tous ces ajouts se fera de façon progressive tout au long de la semaine.