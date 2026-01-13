Microsoft abandonne Lens, sa célèbre appli de numérisation de documents

Microsoft va définitivement supprimer Lens, son application mobile qui permet de numériser des documents sur Android et iOS, dans quelques semaines. Une mauvaise nouvelle pour cet outil très apprécié des utilisateurs…

Microsoft avait pourtant prévenu ! Les aficionados de Microsoft Lens PDF Scanner – autrefois connu sous le nom d'Office Lens – vont devoir dire adieu à l'application, puisque l'entreprise a annoncé qu'elle va mettre fin à l'application très bientôt. Lancé en 2014, cet outil permet de convertir des photos de documents imprimés ou manuscrits en fichiers numériques au format PDF, Word, PowerPoint ou Excel et de les enregistrer directement dans OneNote ou OneDrive. Très populaire, il a été téléchargé plus de 50 millions de fois sur le Play Store et a reçu d'excellentes notes dessus ainsi que sur l'App Store. Bref, c'est une application gratuite, pratique et, par conséquent, très appréciée. Pourtant, Microsoft indique dans une page de support qu'il va définitivement la supprimer de l'App Store et du Play Store le 9 février 2026 – mais il sera possible de continuer à numériser des documents avec jusqu'au 9 mars prochain, à condition de l'avoir installée sur son smartphone. La firme de Redmond invite les utilisateurs à se tourner vers OneDrive ou Copilot à la place.

Microsoft Lens : quelles alternatives pour les utilisateurs ?

La suppression de Microsoft Lens s'est déroulée de façon progressive. Depuis le 9 janvier, l'application n'est officiellement plus prise en charge logiciellement par Microsoft. Elle sera supprimée des boutiques d'appli le 9 février prochain et, à partir du 9 mars, elle ne permettra plus de nouvelles numérisations. Les utilisateurs pourront en revanche continuer à accéder à leurs documents existants depuis la section "MyScans". Notons que Microsoft semble avoir pris du retard sur son calendrier initial, puisque tout devait s'arrêter en décembre 2025.

© Microsoft

À la place, la firme de Redmond encourage les utilisateurs à se tourner vers la fonction de scan intégrée à OneDrive, via le bouton "+" puis l'option "Numériser la photo". Petite différence toutefois : les documents seront obligatoirement stockés dans le cloud, et non plus en local sur le smartphone. Il est également possible de passer par Microsoft 365 Copilot pour numériser ses documents, qui seront enregistrés sur OneDrive dans la section "MyCreations", mais l'IA ne reprend pas toutes les fonctions de Lens. C'est le cas notamment de l'enregistrement direct dans OneNote, Word ou PowerPoint, de la numérisation de cartes de visite ou encore de la lecture à voix haute, bien que l'entreprise se soit engagée à continuer d'ajouter de nouvelles fonctions et d'améliorer celles existantes par la suite.

Il existe aussi d'autres solutions pour continuer à numériser ses documents depuis son smartphone. Parmi elles, Adobe Scan ou encore la fonction de numérisation intégrée à Google Drive. De leur côté, les utilisateurs sur iOS peuvent passer par Notes. Enfin, ceux qui préfèrent les solutions open source peuvent se tourner vers OSS Document Scanner.

La disparition de Microsoft Lens s'inscrit dans une tendance plus large de l'entreprise, qui compte épurer son offre et la concentrer autour de l'intelligence artificielle. Ainsi, en 2024, elle disait déjà adieu à Windows Paint 3D. Elle avait également annoncé l'année dernière mettre fin à la fonction de remplissage automatique des mots de passe de Microsoft Authenticator, conseillant aux utilisateurs de passer par Edge à la place. Enfin, elle avait averti les aficionados de Microsoft Publisher que l'application de publication assistée par ordinateur sera supprimée de Microsoft 365 en octobre 2026. Qui sera le prochain ?