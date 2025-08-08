GPT-5 : le nouveau modèle de langage de ChatGPT est enfin là, et gratuitement !

OpenAI lance enfin GPT-5, son nouveau modèle de langage qui alimente ChatGPT. Il est plus rapide, plus intelligent et plus fiable et, en plus, même les utilisateurs gratuits peuvent l'utiliser !

Après des mois de rumeurs et de spéculations, OpenAI a enfin officialisé le 7 août 2025 GPT-5, la toute nouvelle version de son modèle de langage (LLM), le "moteur" derrière l'IA révolutionnaire ChatGPT. Si l'on en croit les dires d'OpenAI, "GPT-5 apporte des avancées majeures en termes de précision, de vitesse, de raisonnement, de compréhension du contexte, de pensée structurée et de résolution de problèmes". "C'est comme parler avec un expert niveau doctorant à la demande, qui peut vous aider avec vos objectifs. C'est un professeur dans votre poche", se réjouit Sam Altam lors du direct de présentation. À titre de comparaison, GPT-3 tenait plutôt du lycéen, et GPT-4 de l'étudiant en université. Alors, que nous réserve la nouvelle IA tant attendue ?

GPT-5 : un modèle plus performant et plus fiable

OpenAI n'a guère donné de détails quant à la constitution de son nouveau bébé : on ne connaît ni l'architecture exacte, ni le nombre de paramètres, ni la composition des données d'entraînement. On sait seulement que GPT-5 peut ingérer jusqu'à 256 000 tokens de contexte, contre 200 000 pour GPT-4o. Il offrirait des "améliorations majeures en termes de raisonnement, de qualité du code et d'expérience utilisateur". OpenAI indique avoir rehaussé le niveau de l'IA dans trois domaines pour lesquels les usages sont les plus fréquents, à savoir l'écriture, le codage et la santé.

Concernant le codage, GPT-5 est décrit comme étant "le meilleur modèle", étant notamment capable de générer des applications Web à partir d'une simple requête écrite. Dans la vidéo de présentation, l'entreprise a par exemple demandé au chatbot de créer un outil pour aider quelqu'un à apprendre le français, en incluant un suivi des progrès au quotidien, avec une diversité d'activités. En quelques minutes, GPT-5 est parvenu à générer le code pour une application Web, directement fonctionnelle.

Le nouveau modèle de langage serait également plus performant dans les tâches d'écriture, en étant plus sensible au contexte et en faisant preuve d'un style bien plus subtil. Cela ferait de lui un meilleur assistant pour rédiger des e-mails, des rapports, etc. De plus, il serait le modèle le plus à jour à propos des questions de santé. Il pourra par exemple aider à comprendre des résultats, à trouver les bonnes questions à poser à un professionnel, ou encore à évaluer les options disponibles.

© OpenAI

Enfin, OpenAI se serait penché sur la question de la fiabilité de son outil. L'entreprise assure qu'il sera moins sujet aux fameuses hallucinations, qui auraient diminué de 45 % par rapport à GPT-4o, et de 80 % par rapport à GPT-o3. Surtout, quand elle sera dans l'incapacité de répondre à une question ou d'effectuer une tâche, l'IA s'efforcera de donner la réponse la plus "utile" possible en tentant de mieux comprendre le contexte. Si elle en est toujours incapable, il expliquera les raisons de son choix et proposera des alternatives.

ChatGPT : comment avoir accès à GPT-5 ?

OpenAI intègre dès à présent GPT-5 à ChatGPT, où le modèle de langage remplace GPT‑4o, OpenAI o3, OpenAI o4-mini, GPT‑4.1 et GPT‑4.5. Cela permet d'aboutir à un système unique, plus simple et plus performant. Le chatbot est désormais capable de choisir automatiquement le mode le plus approprié pour répondre à la question ou la demande – alors que, sur l'ancienne version, l'utilisateur devait choisir le modèle approprié à la tâche qu'il confiait à l'IA.

En parallèle, OpenAI a annoncé que le mode vocal standard sera désactivé d'ici trente jours et sera remplacé par le mode vocal avancé – qui a été amélioré pour l'occasion –, y compris pour les utilisateurs gratuits. Il est également possible de personnaliser ChatGPT en choisissant une couleur des bulles de conversation – avec quelques options exclusives pour les utilisateurs payants – ou une personnalité parmi cynique, robotique, sage et attentif – il s'agit là d'une nouveauté récemment introduite (voir notre article).

© OpenAI

La bonne nouvelle, c'est que tous les utilisateurs ont accès à GPT-5 par le biais de ChatGPT, même ceux de comptes gratuits. Ils seront seulement limités dans le nombre de requêtes, après quoi ils devront se contenter de GPT-5mini. Les personnes abonnées à l'offre Plus, à 23 euros par mois, auront des limites nettement supérieures. Quant aux utilisateurs Pro, ils auront accès à ChatGPT-5 de façon illimitée ainsi qu'à GPT-5 Pro. Enfin, les développeurs auront accès au modèle sous la forme d'une API, comme c'était le cas précédemment.

En parallèle de la conférence, Microsoft a annoncé l'intégration de ce nouveau modèle dans ses solutions, et notamment dans Copilot, afin d'améliorer les capacités de ce dernier. "Grâce à GPT-5, Microsoft 365 Copilot gagne en performance pour traiter des questions complexes, suivre le fil de conversations longues et comprendre le contexte de l'utilisateur", explique l'entreprise dans un communiqué. Reste à voir comment Google va répondre à l'avancée de son grand concurrent.