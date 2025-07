Cynique, attentif ou sage : vous pouvez changer la personnalité de ChatGPT

Pour mieux s'adapter aux besoins et préférences de chaque utilisateur, il est désormais possible de choisir la personnalité de ChatGPT afin d'adapter ses réponses. Cynique, sage ou encore attentif, c'est à vous de choisir !

Un des avantages avec les IA génératives comme ChatGPT, c'est qu'elles apprennent au fil de leurs échanges, emmagasinant les informations sur leur utilisateur, ses attentes, ses activités, mais aussi ses préférences, ce qui permet alors au chatbot d'affiner ses réponses. De nombreux éléments permettent d'ailleurs d'orienter l'échange, puisqu'il est possible de choisir une série d'adjectifs sur la manière dont l'IA doit répondre, comme Franc, Motivant, Plein d'esprit ou Génération Z, et même de renseigner directement des informations sur soi – comment l'IA doit appeler l'utilisateur, le métier de ce dernier, etc. Reste que ChatGPT a une manière de s'exprimer bien à lui, toujours avec un entrain exagéré et une utilisation excessive de la flatterie, ce qui peut en agacer plus d'un.

Mais cela devrait bientôt changer ! En effet, l'ingénieur Tibor Blaho a repéré une nouvelle option de personnalisation qui permet de modifier la personnalité du chatbot, ce qui permet d'obtenir des réponses et des réactions différentes, en fonction de ses besoins. Un peu comme ce que propose Copilot ! Cynique, robotique, sage ou encore attentif, ChatGPT va devenir beaucoup plus polyvalent !

ChatGPT : un chatbot aux personnalités multiples

Pour changer la personnalité de ChatGPT, il suffit de cliquer sur l'icône de son profil, en bas à droite, et de choisir "Personnaliser ChatGPT" dans le menu déroulant. Dans la section "Quel ton ou style ChatGPT doit-il adopter ?" se trouve un nouveau sélecteur réglé sur "Par défaut". C'est via celui-ci qu'il est possible de modifier la personnalité du chatbot.

Parmi les personnalités possibles, il y a celle "Par défaut", décrite comme "joyeuse et flexible". Il s'agit là du ton habituel employé par ChatGPT, qui se montre particulièrement positif et encourageant. Au contraire, la personnalité "Cynique" le rendra "critique et sarcastique", ce qui devrait plaire à ceux qui sont agacés par la tendance du chatbot à être un peu trop complaisant, voire carrément flatteur. OpenAI a également ajouté une personnalité intitulée "Robot", qui se présente comme "efficace et direct" – l'IA ne devrait pas tourner autour du pot. Pour ceux qui aiment se confier à l'IA générative, la personnalité "Attentif", qui promet de rendre ChatGPT "attentionné et compréhensif" , devrait leur plaire. Enfin, la personnalité "Sage" se veut "geek et enthousiaste".

La fonction est actuellement en cours de déploiement dans la version Web de ChatGPT – nous avons pu nous-mêmes la tester. Pour ceux qui n'y auraient pas encore accès, pas de panique, cela ne devrait pas tarder !