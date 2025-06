Google Téléphone s'offre une refonte en profondeur

Avec la sortie d'Android 16, Google Téléphone a droit à une refonte en profondeur. L'interface de certains onglets a été revue, et il est désormais possible de personnaliser les gestes pour décrocher.

Depuis plusieurs semaines, Google opère une transformation en profondeur du design de son système d'exploitation avec le déploiement d'Android 16, dans le but d'uniformiser et de moderniser l'ensemble de ses applications. Pour cela, l'entreprise leur applique progressivement la nouvelle charte visuelle Material 3 Expressive. Gmail, Photos ou encore Messages y ont déjà eu droit. C'est à présent au tour de Google Téléphone, installé par défaut sur les smartphones Android, d'en profiter. Certains utilisateurs peuvent d'ores et déjà tester quelques nouveautés avec la version bêta (version 180.0.771769344), dont une nouvelle interface et de nouveaux gestes pour gérer les appels entrants.

© Android Authority

Google Téléphone : une nouvelle interface harmonisée et personnalisée

Avec Material 3 Expressive, l'écran d'appel en cours affiche des boutons en forme de pilule plus grands et arrondis, tandis que les noms des contacts et les photos des appelants sont davantage mis en avant. Quant à l'onglet "Récents", il dispose désormais d'un arrière-plan contrasté aux bords arrondis.

© Android Authority

L'application permet désormais de choisir le geste à effectuer pour répondre à un appel entrant, avec deux possibilités au choix. La première, baptisée "Appui simple", comprend deux boutons distincts, "Répondre" et "Refuser", sur lesquels il suffit d'appuyer pour recevoir ou raccrocher un appel entrant. Du classique en somme.

La seconde, "Balayage horizontal", ajoute un curseur en forme de pilule à l'écran d'appel entrant. Il suffit de faire un balayage vers la droite pour décrocher, ou vers la gauche pour rejeter l'appel. Là encore, l'interface est épurée, avec des éléments en forme de pilule. Toutes ces nouveautés sont disponibles pour un nombre restreint d'utilisateurs, mais elles ne devraient pas tarder à être accessibles au grand public, au rythme où vont les choses.