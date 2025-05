Google décline son outil NotebookLM en appli mobile pour Android et iOS

Google lance enfin une version mobile de NotebookLM, son outil en ligne gratuit capable de synthétiser des dizaines de sources et de documents à votre place. Vous allez pouvoir emporter cet incroyable assistant IA partout avec vous !

Depuis que la course à l'intelligence artificielle a débuté fin 2022 avec le lancement de ChatGPT, Google s'efforce d'intégrer Gemini, son chatbot à tout faire, à absolument tous ses services afin de montrer qu'il est le roi incontesté de l'IA. Et, autant certaines fonctions peuvent paraître anecdotiques, autant certains outils sont tout simplement stupéfiants. C'est le cas de NotebookLM, un service en ligne de prise de notes animée par intelligence artificielle capable de synthétiser des dizaines de sources et de documents (voir notre article complet).

L'application, entièrement gratuite et disponible en français, se présente comme un service en ligne permettant de générer des notes à partir de sources sélectionnées par l'utilisateur : fichiers PDF, documents Google Docs (ou Office convertis), et même des pages Web complètes. C'est bien simple, toute ressource contenant du texte et des images peut être intégrée dans un carnet NotebookLM. Une fois les documents rassemblés, l'utilisateur peut les explorer, les synthétiser et les reformuler en langage naturel en s'appuyant sur Gemini, le grand modèle de langage de Google, et bien d'autres choses encore. Bref, c'est un des meilleurs produits IA de Google ! Et, bonne nouvelle, il est enfin disponible sous forme d'application gratuite sur iOS et Android, via l'App Store d'Apple et le Play Store de Google.

© Google

NotebookLM : des podcasts interactifs accessibles à tout moment

La version mobile de NotebookLM comprend de nombreuses fonctions déjà présentes dans la version ordinateur du logiciel. Google annonce dans son billet de blog que des améliorations et d'autres options arriveront dans les mois à venir. L'outil permet notamment de générer des podcasts à partir des notes et des documents. Avec cette version mobile, les utilisateurs peuvent les écouter en arrière-plan, comme ils le feraient avec une application de podcasts traditionnelle. Mieux encore, ces contenus générés sont accessibles hors-ligne.

Les versions Android et iOS de NotebookLM proposent également, en version bêta, d'échanger directement avec l'IA "présentatrice", en posant des questions ou en orientant le sujet par exemple. Cela transforme l'écoute passive en session active, ce qui est un vrai plus. Enfin, lors de la visualisation d'un site Web, d'un PDF ou d'une vidéo YouTube sur l'appareil, une icône permet d'envoyer ces contenus directement vers un notebook, qu'il existe déjà ou qu'il soit créé spécialement pour l'occasion. Voilà qui simplifie grandement la collecte d'informations !

© Google

À l'occasion de la conférence Google I/O 2025, l'entreprise a annoncé sur X qu'il y aura une nouveauté importante à venir. "Rassurez-vous, nous avons prévu d'autres choses passionnantes pour l'événement de cette année"; peut-on lire. On peut s'attendre à des belles annonces.